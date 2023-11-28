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НОВОСТИ

Расширение всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Румынией

26 ноября в Ханое Общество вьетнамско-румынской дружбы организовало дружескую встречу, посвященную празднованию 105-летия Дня Независимости Румынии (1 декабря 1918 г. – 1 декабря 2023 г.). Выступая на мероприятии, председатель Общества вьетнамско-румынской дружбы Хо Куанг Лой подчеркнул, что за последние годы румынский народ добился важных достижений в деле развития страны, несмотря на множество трудностей из-за геополитического колебания.

Румыния является одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом в 1950 году. Хо Куанг Лой сказал, что продолжая добрую традицию, в последние годы всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Румынией расширилось и углубилось в области политики, дипломатии, торговли, сельского хозяйства, промышленности, труда, туризма, и образования.

По его сообщению, Общество вьетнамско-румынской дружбы было создано в 1991 году. В настоящее время оно является активным членом Вьетнамского союза обществ дружбы. Посредством организации многих значимых мероприятий, таких как празднование главных праздников Вьетнама и Румынии, содействие развитию экономики, торговли, образования, культуры, туризма - Общество внесло положительный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. Хо Куанг Лой выразил уверенность, что дружба и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Румынией будут развиваться еще больше.

В свою очередь посол Румынии во Вьетнаме Кристина Ромила сказала, что отношения между Вьетнамом и Румынией все больше укрепляются, и развиваются благодаря многочисленным мероприятиям по народной дипломатии.

За период 2019-2022 годов двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Румынией увеличился в 1,66 раза, с 261 млн долларов США до 425 млн долларов США. Посол Кристина Ромила предположила, что это число будет продолжать расти, поскольку потенциал сотрудничества между Вьетнамом и Румынией все еще многообещающий. Стороны могут расширить сотрудничество в области сельскохозяйственной продукции, морепродуктов, обуви, обучения кадров в ряде стратегических отраслей, таких как строительная индустрия, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика. За последние годы 4000 вьетнамских студента обучились в Румынии. После возвращения они внесли большой вклад в развитие страны.

ИЖВ/ВИА

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