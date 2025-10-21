Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Расширение возможностей сотрудничества и привлечение туристов из Сингапура в Дананг

Вечером 20 октября первый рейс авиакомпании Scoot Airlines из Сингапура приземлился в Международном аэропорту Дананга, открыв новые возможности для привлечения туристов, укрепления связей и стимулирования туристического сотрудничества между двумя сторонами.
  Старый город Хойан привлекает множество туристов. Фото: ВИА  
20 октября рейс TR314 авиакомпании Scoot Airlines, вылетевший из Международного аэропорта Чанги (Сингапур), приземлился в Международном аэропорту Дананга с 174 пассажирами на борту. Это был первый рейс этой авиакомпании в город Дананг.

Пассажиры были приятно удивлены торжественной встречей, организованной Управлением культуры, спорта и туризма города Дананг в зоне международных прилетов Международного аэропорта Дананга, включая традиционный водяной салют при встрече самолета, выступления народных артистов, вручение цветов и памятных подарков пассажирам, а также совместное фотографирование.

Все туристы выразили радость и трогательное восхищение теплым, дружелюбным и гостеприимным приемом со стороны города.

По словам г-на Тан Ван Выонга, заместителя директора Управления культуры, спорта и туризма города Дананг, благодаря близкому географическому расположению, удобному авиасообщению и культурным сходствам в регионе АСЕАН количество туристов из Сингапура в Дананг демонстрирует устойчивый рост.

Открытие прямого авиасообщения между Сингапуром и Данангом, а также деятельность трех авиакомпаний – Singapore Airlines, Vietjet Air и Scoot Airlines – увеличили общее количество рейсов из Сингапура в Дананг до 24 рейсов в неделю.

Эти рейсы способствовали укреплению обмена туристами между Сингапуром и Данангом, а также расширили возможности сотрудничества в области туризма между двумя направлениями в ближайшее время.

Рейс отметил официальное открытие прямого маршрута Сингапур–Дананг авиакомпанией Scoot Airlines с частотой три рейса в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.

Авиакомпания планирует увеличить частоту до семи рейсов в неделю с января 2026 года. Рейсы выполняются на самолетах Airbus A320 с вместимостью 180–186 мест.

Scoot Airlines является авиакомпанией группы Singapore Airlines и специализируется на обслуживании средне- и дальнемагистральных маршрутов из Сингапура более чем в 70 пунктов назначения в 16 странах Азии, Австралии, Ближнего Востока и Европы, включая такие крупные города, как Токио, Сеул, Бангкок, Сидней, Афины, Берлин и другие.

Во Вьетнаме Scoot Airlines в настоящее время выполняет прямые рейсы из Сингапура в города Хошимин, Ханой, Фукуок и Дананг.

ВИА/ИЖВ

