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Расширение аэропорта Кондао будет завершено в 2024 году
По сообщению Министерства транспорта, Администрация гражданской авиации Вьетнама назначено инвестором и организует подготовку технико-экономического обоснования проекта.
Администрация гражданской авиации Вьетнама также призывает инвестировать в авиационные нефтебазы.
Для проектов гражданской авиации, таких как станции и автостоянки в аэропорту Кондао, Министерство транспорта поручило Корпорации аэропортов Вьетнама (ACV) разработать первое инвестиционное предложение в соответствии с правилами, а затем представить отчет Комитету по управлению государственным капиталом на предприятиях для рассмотрения и утверждения перед инвестированием.
В настоящее время проект по строительству диспетчерской вышки и автоматической системы метеорологического мониторинга в аэропорту Кондао подготовлен Вьетнамской корпорацией управления полетами и, как ожидается, будет завершен в первом квартале 2024 года.
Министерство транспорта продолжит направлять соответствующие ведомства для срочного завершения необходимых процедур, повышения эффективности инвестиций и реализации проекта.
Аэропорт Кондао в настоящее время является аэропортом уровня 3C в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Пассажирский терминал введен в эксплуатацию в 2005 году с проектной пропускной способностью 400.000 пассажиров в год.
В настоящее время аэропорт Кондао обслуживается только Vietnam Airlines и Bamboo Airways с самолетами ATR72 и Embraer E195.
В период с 2016 по 2020 год объем пассажирских перевозок через порт резко увеличился с темпом роста 14% в год.
Хотя пандемия COVID-19 в 2021 году нанесла ущерб повседневной работе аэропорта, прогнозируется, что объем пассажирских перевозок через него увеличится на 15-20% в период с 2022 по 2025 год.