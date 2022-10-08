Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Расширение аэропорта Кондао будет завершено в 2024 году

Проект реконструкции, модернизации и расширения аэропорта Кондао в провинции Бариа-Вунгтау начнется в 2023 году и завершится в 2024 году, чтобы обеспечить возможность посадки больших самолетов на острове. Проект реконструкции, модернизации и расширения аэропорта Кондао в провинции Бариа-Вунгтау начнется в 2023 году и завершится в 2024 году, чтобы обеспечить возможность посадки больших самолетов на острове.

По сообщению Министерства транспорта, Администрация гражданской авиации Вьетнама назначено инвестором и организует подготовку технико-экономического обоснования проекта.

Администрация гражданской авиации Вьетнама также призывает инвестировать в авиационные нефтебазы.

Для проектов гражданской авиации, таких как станции и автостоянки в аэропорту Кондао, Министерство транспорта поручило Корпорации аэропортов Вьетнама (ACV) разработать первое инвестиционное предложение в соответствии с правилами, а затем представить отчет Комитету по управлению государственным капиталом на предприятиях для рассмотрения и утверждения перед инвестированием.

В настоящее время проект по строительству диспетчерской вышки и автоматической системы метеорологического мониторинга в аэропорту Кондао подготовлен Вьетнамской корпорацией управления полетами и, как ожидается, будет завершен в первом квартале 2024 года.

Министерство транспорта продолжит направлять соответствующие ведомства для срочного завершения необходимых процедур, повышения эффективности инвестиций и реализации проекта.

Аэропорт Кондао в настоящее время является аэропортом уровня 3C в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Пассажирский терминал введен в эксплуатацию в 2005 году с проектной пропускной способностью 400.000 пассажиров в год.

В настоящее время аэропорт Кондао обслуживается только Vietnam Airlines и Bamboo Airways с самолетами ATR72 и Embraer E195.

В период с 2016 по 2020 год объем пассажирских перевозок через порт резко увеличился с темпом роста 14% в год.

Хотя пандемия COVID-19 в 2021 году нанесла ущерб повседневной работе аэропорта, прогнозируется, что объем пассажирских перевозок через него увеличится на 15-20% в период с 2022 по 2025 год.

ВИА

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