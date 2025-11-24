Расчистка взлетно-посадочной полосы для развития индустрии БПЛА

По данным Markets & Markets и PwC, мировая авиационно-космическая отрасль, особенно сектор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), демонстрирует стремительный рост со среднегодовым темпом (CAGR) более 15%. Прогнозируется, что к 2030 году мировой рынок БПЛА может достичь 128 млрд долларов США и продолжить расширение до 700 млрд долларов США к 2035 году.



Вьетнам также стоит перед крупной возможностью присоединиться к этой индустрии. Оценивается, что объём вьетнамского рынка БПЛА достигнет 2–3 млрд долларов США к 2030 году, с ориентацией на выручку 10 млрд долларов и создание 1 млн рабочих мест к 2035 году.

БПЛА всё шире применяются во Вьетнаме. В сельском хозяйстве только в дельте Меконга работает более 3 000 дронов на площади 1,5 млн гектаров. Прогнозируется, что рынок сельскохозяйственных БПЛА и роботов достигнет 363,7 млн долларов США к 2030 году с ростом 4,76% в год. В энергетике один час полёта БПЛА заменяет трёхдневную работу бригады монтажников линий электропередачи.



В логистике, где ожидается, что объём электронной коммерции Вьетнама достигнет 63 млрд долларов США к 2030 году, БПЛА становятся крайне эффективным решением для доставки «последней мили».



Понимая открывающиеся возможности, Viettel рано начала исследования, разработки и применение БПЛА. Во время наводнений в октябре–ноябре 2025 года компания использовала дроны, оснащённые мобильными ретрансляторами 4G/5G, работающими на высоте 50–100 м, обеспечивая покрытие радиусом до 6 км и автономную работу до 24 часов, поддерживая операции по ликвидации последствий стихийных бедствий.



CT Group в августе 2025 года подписала контракт на экспорт 5 000 БПЛА в Республику Корея. CT Group занимается разработкой БПЛА с 2016 года, располагает пятью заводами и готовит строительство Космического центра в Хошимине, рассчитанного на 10 000 инженеров для исследований и испытаний технологий космической экономики. Завод в провинции Тэйнинь также готовится к запуску. CT Group владеет шестью ключевыми технологиями: проектирование и производство электронных схем; композитное литьё корпусов; системы управления полётом; телекоммуникационные технологии; стабилизаторы gimbal; аккумуляторные технологии. Помимо БПЛА, CT Group разрабатывает собственные чипы - то, что удаётся немногим компаниям в отрасли.