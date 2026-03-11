Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Расходование средств из Фонда стабилизации цен на нефтепродукты

С 23:45 10 марта цены на различные виды бензина и нефтепродуктов продолжают расти в соответствии с решением межведомственного органа Министерства промышленности и торговли и Министерства финансов.

Многие контейнеровозы и грузовые автомобили приезжают заправляться на АЗС Petrolimex №111 (община Митхо, провинция Донгтхап) (Фото: ВИА)

В условиях сложной динамики мировых цен на нефть и нефтепродукты, колебаний обменного курса VND/USD, а также действующих нормативных актов, во исполнение Резолюций №36/NQ-CP от 6 марта 2026 года Правительства о регулярном заседании Правительства за февраль 2026 года и Решения №441/QĐ-BCT от 10 марта 2026 года Министра промышленности и торговли о применении мер по использованию Фонда стабилизации цен на нефтепродукты, межведомственный орган Министерства промышленности и торговли и Министерства финансов принял решение о регулировании цен на бензин и нефтепродукты путем сочетания мер стабилизации цен и корректировки внутренних цен на топливо; продолжить поддержание разумной разницы в цене между биобензином E5RON92 и минеральным бензином RON95 с целью поощрения использования биотоплива в соответствии с политикой Правительства; а также обеспечить баланс интересов всех участников рынка.

Соответственно, межведомственный орган Министерства промышленности и торговли и Министерства финансов осуществляет расходование средств из Фонда стабилизации цен на нефтепродукты в следующих размерах: для биобензина — 4 000 донгов за литр; для неэтилированного бензина — 4 000 донгов за литр; для дизельного топлива — 5 000 донгов за литр; для керосина — 4 000 донгов за литр; и для мазута — 4 000 донгов за килограмм.

После формирования и использования средств Фонда стабилизации цен на нефтепродукты для вышеуказанных видов топлива розничные цены на наиболее распространённые на рынке нефтепродукты устанавливаются следующим образом: бензин E5RON92 — не более 26 570 донгов за литр (увеличение на 1 344 донга за литр по сравнению с действующей базовой ценой, что соответствует росту на 5,33%), что на 2 550 донгов дешевле бензина RON95-III; бензин RON95-III — не более 29 120 донгов за литр (увеличение на 2 073 донга за литр, что соответствует росту на 7,66%); дизельное топливо 0.05S — не более 30 717 донгов за литр (увеличение на 478 донгов за литр, что соответствует росту на 1,58%); мазут 180CST 3.5S — не более 24 707 донгов за килограмм (увеличение на 3 380 донгов за килограмм, что соответствует росту на 15,85%).

При этом цена керосина составляет не более 32 385 донгов за литр (снижение на 2 706 донгов за литр по сравнению с действующей базовой ценой, что соответствует снижению на 7,71%).

Таким образом, с начала 2026 года до настоящего времени внутренние цены на нефтепродукты во Вьетнаме прошли 12 корректировок: бензин RON95 — 4 раза снижался и 8 раз повышался; бензин E5RON92 — 4 раза снижался и 8 раз повышался; дизельное топливо — 2 раза снижалось и 10 раз повышалось.

Корректировка розничных цен на нефтепродукты осуществляется головными торговыми компаниями и дистрибьюторами, однако она не может быть проведена ранее 23:45 10 марта 2026 года.

Министерство промышленности и торговли сообщило, что если бы Фонд стабилизации цен на нефтепродукты не использовался, базовые цены на наиболее распространённые нефтепродукты на рынке в текущем периоде (10 марта 2026 года) по сравнению с предыдущим периодом регулирования (7 марта 2026 года) были бы следующими: бензин E5RON92 — 30 570 донгов за литр, рост на 5 344 донга (21,18%); бензин RON95-III — 33 120 донгов за литр, рост на 6 073 донга (22,45%); дизельное топливо 0.05S — 35 717 донгов за литр, рост на 5 478 донгов (18,12%); керосин — 36 385 донгов за литр, рост на 1 294 донга (3,69%); мазут 180CST 3.5S — 28 707 донгов за килограмм, рост на 7 380 донгов (34,60%).

ИЖВ/ВИА

