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Растет спрос на близкие путешествия по случаю праздников 30 апреля и 1 мая

Пятидневные каникулы, посвященные Дню полного освобождения Юга и воссоединения Вьетнама (30 апреля) и Дня международной солидарности трудящихся (1 мая), дают семьям возможность для идеального отпуска и приятного путешествия. В этом году высокие цены на авиабилеты бросают вызов многим туристическим компаниям, а жители склонны менять туры с воздушного транспорта на автомобильный, выбирая близлежащие направления для экономии своих финансовых средств.

С начала марта 2024 года цены на авиабилеты не снижались в виду проведения авиакомпаниями технического обслуживания своих самолетов. Согласно опросу на некоторых рейсах, стоимость авиабилетов на 30 апреля и 1 мая увеличилась вдвое.

В такой обстановке многие люди выбирают близлежащие направления, в которые могут ездить на автомобильном или железнодорожном транспорте. Хоанг Тху Хиен из ханойского района Южный Тылием рассказала, что ее семья решила поехать в уезд Моктяу провинции Шонла для развлечений и отдыха в предстоящие каникулы, поскольку расстояние пути вполне подходит для нее. А Нгуен Тху Чанг из ханойского района Тханьсуан планирует поехать в город Халонг провинции Куангнинь для участия в морском карнавале, в рамках которого пройдет ряд привлекательных и интересных мероприятий.

Для подготовки к каникулам по случаю 30 апреля и 1 мая многие провинции и города Вьетнама разработали привлекательные туристические продукты. Например, в провинции Куангнинь пройдет масштабный карнавал Халонг 2024, кульминацией которого станет световое шоу с использованием почти двух тысяч дронов. В городе Сапа провинции Лаокай откроется фестиваль роз 2024 года. В туристическом комплексе Ambassador Club в бухте Ana Marina (город Нячанг провинции Кханьхоа) вечером можно будет наблюдать фейерверки.

В пригороде Ханоя по этому случаю будут выпущены новые туристические продукты, такие как: «Дорога наследия Южного Тханлонга», соединяющая направления в уездах Тханьоай, Ынгхоа и Мидык; общественный туризм в селении Миен уезда Бави. Начальник Туристического управления города Ханой Данг Хыонг Зянг сообщила, что Ханой выступает за стимулирование спроса на туризм в пригороде во избежание оказания давления на туристов во время предстоящих каникул, а также для того, чтобы произвести на них новые впечатления.

ИЖВ/ВИА

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