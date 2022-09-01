Распространение правил экспорта сельскохозяйственной продукции на международные рынки

На конференции "Распространение правил экспорта сельскохозяйственной продукции на некоторые ключевые рынки". Фото: Тхань Жанг/ИЖВ

Заместитель директора Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя Нгуен Нгок Сон выступает со вступительной речью. Фото: Тхань Жанг/ИЖВ

Офис SPS во Вьетнаме, департамент переработки сельскохозяйственной продукции и развития рынка; департамент защиты растений и департамент сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя продолжают сопровождать, информировать о рыночном потенциале, направлять регистрацию кодов производственных площадей; положения о карантине растений и безопасности растительных продуктов, экспортируемых в ЕС, процедуры контроля импорта на корейский и японский рынки и т. д. для содействия производству, потреблению и экспорту агролесопродуктов, морепродуктов из Ханоя. Эксперты, участвовавшие в конференции, поделились такими темами, как: распространение правил и обязательств по экспорту сельскохозяйственной продукции, выполнение текущих обязательств по ВРЭП, руководство по регистрации предприятий по производству и торговле продуктами питания, продукция, экспортируемая в Китай в соответствии с приказом 248,249... и в то же время есть идеи по устранению трудностей и стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции на текущие рынки.



В последние годы Ханой продолжал продвигать районы концентрированного сельскохозяйственного производства, чтобы создать источник сырья с большим объемом производства для внутреннего потребления и экспорта с 35 рисовыми районами, 104 овощными районами, 56 районами фруктовых деревьев, 06 районами чая, 66 районами аквакультуры, 48 ключевых районов разведения свиней, 54 ключевых района разведения коров, 60 районов концентрированного птицеводства, 48 районов концентрированного разведения и 3800 ферм / крупных животноводческих ферм за пределами жилых районов. В Ханое насчитывается 14 033 сельскохозяйственных, лесных и рыбных производственных и коммерческих предприятий, из которых город поддержал почти 80 учреждений и предприятий в применении программы управления качеством в соответствии с международными стандартами HACCP. В городе имеется 113 холодильных камер для хранения сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, в которых расположены 07 крупных складов услуг по консервации площадью 29 тыс. м2, обеспечивающих логистику сельскохозяйственной продукции на экспорт.

На конференции были представлены типовые сельскохозяйственные продукты, отвечающие стандартам ОСОП. Фото: Тхань Жанг/ИЖВ

На конференции были представлены типовые сельскохозяйственные продукты, отвечающие стандартам ОСОП. Фото: Тхань Жанг/ИЖВ

Делегаты посещают стенд. Фото: Тхань Жанг/ИЖВ

По данным департамента статистики, за первые 7 месяцев 2022 года экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Ханоя достиг 102 млн долларов США, что на 61% больше, чем за тот же период прошлого года, из которых экспорт древесины и изделий из дерева достиг 79 млн долларов США. основные сельскохозяйственные продукты Ханоя высокого качества, экспортируемые в другие страны, такие как поздний лонган Дайтхань - Куокоай, экспортируемый в США; органический рис Донгфу экспортируется в Германию; овощи Вандык экспортируются в Республику Корея; бананы экспортируются в Китай...



Г-н Нгуен Нгок Сон, заместитель директора Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя, сказал: "Ханой оценил и ранжировал 1649 продуктов OCOP, из которых 20 являются потенциальными 5-звездочными продуктами. Экспорт, 1098 продуктов получили 4 звезды, 534 продукта получили 3 звезды, из которых 1071 пищевой продукт был признан OCOP».



Ханою присвоено 16 кодов зон выращивания фруктов и 04 упаковочных предприятия производительностью 30-50 тонн/день на объект для экспорта, из которых 08 кодов предназначены для зон выращивания бананов и 08 кодов для экспорта. В ближайшее время Ханой продолжит производство многих продуктов с экспортным потенциалом, таких как более 7000 гектаров риса Japonica; 3200 га бананов; более 5000 га безопасных овощей; 50 га органических овощей и множество переработанных продуктов с экспортным потенциалом…/.















