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НОВОСТИ

Распространение культурной красоты на фестивале культуры народностей Вьетнама 2024 года

Распространение культурной красоты на фестивале культуры народностей Вьетнама 2024 года

 

В Фестивале культуры народностей Вьетнама 2024, который начался 13 декабря в центральной провинции Куангчи, приняли участие более 1500 ремесленников, актеров, актрис и спортсменов художественных коллективов из 16 провинций и городов центрального подчинения по всей стране

Четырехдневное мероприятие, организованное Министерством культуры, спорта и туризма совместно с Народным комитетом провинции, посвященное теме «Сохранение и поддержание культурной самобытности народностей Вьетнама - равенство, солидарность, уважение, интеграция и развитие во имя мирного мира», включает в себя широкий спектр мероприятий.

Местные художественные коллективы представили спектакли, пронизанные характерными мелодиями горных и лесных регионов, в сопровождении уникальных и ярких традиционных нарядов.

Самые самобытные культурные ценности из деревень со всей страны были представлены на священной земле Куангчи, оставив в сердцах зрителей теплые эмоции и незабываемые впечатления. На основе традиционной музыки в сочетании с типичными этническими музыкальными инструментами - гонгами, барабанами, трубами, рожками и предметами быта этнических меньшинств - фестиваль создал музыкальную атмосферу, пропитанную сущностью гор и лесов.

Показ этнических нарядов был органично интегрирован в Фестиваль общинного искусства и представил собой захватывающие повседневные, праздничные и традиционные свадебные наряды. Кроме того, художественные труппы представили фрагменты традиционных фестивалей и культурных ритуалов, позволяющие взглянуть на исключительное культурное наследие местных этнических групп.

Сразу после церемонии открытия 260 спортсменов из 11 провинций и городов соревновались в традиционных видах спорта, таких как стрельба из арбалета, толкание палки, перетягивание каната и стрельба из рогатки, что привлекло большое количество зрителей.

В рамках фестиваля были организованы фотовыставки и ярмарки, на которых были представлены изделия традиционных ремесел. Заместитель министра культуры, спорта и туризма Чинь Тхи Тхуи отметила, что целью фестиваля является почитание традиционных культурных ценностей и сохранение уникальной культурной самобытности вьетнамских этнических меньшинств.

Он также предоставляет ценную возможность продемонстрировать разнообразную культуру народностей Вьетнама в целом, способствовать взаимопониманию, повысить признание уникальной культурной самобытности регионов, тем самым позиционируя Вьетнам как отличительную точку на мировой культурной карте, добавила она.

ВИА/ИЖВ

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