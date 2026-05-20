Раскрытие потенциала развития культуры: Открывая путь для креативного рынка
Национальная индустрия культуры не может устойчиво развиваться исключительно за счёт первоначальной финансовой поддержки. Фильм, музыкальный продукт, арт-пространство или дизайнерский проект обретают долгосрочную жизнеспособность лишь тогда, когда находят свою аудиторию, формируют рынок и создают замкнутый цикл — от творчества и производства до распространения и потребления. Поэтому, если фонды поддержки можно рассматривать как стартовый капитал, по выражению доктора Нгуен Хюи Фонга, то культурный рынок является именно той средой, в которой творческие семена способны вырасти, продолжить воспроизводить ценности и стать источником долгосрочного развития.
Немало вьетнамских культурных продуктов получают высокие оценки за качество, однако сталкиваются с трудностями в доступе к широкой аудитории. В то же время внутренний рынок культурного потребления пока развивается не в полной мере в соответствии с масштабом населения и темпами экономического роста страны. Как бы этого ни хотелось избежать, приходится признать недостаточную согласованность экосистемы культурных индустрий.
Эта реальность показывает, что для развития индустрии культуры недостаточно лишь поддерживать отдельных художников или инвестировать в отдельные проекты. Гораздо важнее создать современный и динамичный культурный рынок, где культурная продукция сможет свободно распространяться, права интеллектуальной собственности будут надёжно защищены, бизнес станет смелее инвестировать, а представители творческих профессий смогут достойно жить за счёт собственного труда.
Именно такой подход чётко отражён в «Стратегии развития культурных индустрий Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года», утверждённой премьер-министром в Решении № 2486/QĐ-TTg от 14 ноября 2025 года.
Стратегия подчёркивает необходимость комплексного развития экосистемы культурных индустрий на основе тесной взаимосвязи творчества, производства, распределения, популяризации и потребления культурных продуктов и услуг, а также раскрытия потенциала науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Недавно принятая Национальным собранием Резолюция № 28/2026/QH16 о развитии культуры Вьетнама также уделяет большое внимание продвижению, популяризации и развитию продукции и рынков культурных индустрий страны (статья 9), а также пилотному внедрению новых моделей культурного бизнеса, связанных с цифровыми платформами: открытых музеев, мобильных театров, цифровых библиотек и других видов цифровых культурных учреждений в соответствии с положениями Правительства (пункт 4 статьи 10).
Это не просто изменение механизмов — это отражение более глубокого изменения самого подхода к развитию культуры. Культура постепенно интегрируется в поток креативной экономики, технологических инноваций и рыночной конкуренции. Именно такой путь многие государства выбирают для превращения культуры в источник своей «мягкой силы».
Республика Корея нередко приводится как яркий азиатский пример успеха, однако феномен «Халлю» объясняется не только инвестициями в кино и музыку, а прежде всего формированием целостной экосистемы — от подготовки кадров и развития технологий до продуманных стратегий продвижения и глобальных каналов распространения. Каждый культурный продукт становится частью тесно взаимосвязанной цепочки между государством, бизнесом и рынком, создавая одновременно экономическую ценность и международное влияние.
Доцент, доктор наук Буй Хоай Шон, депутат Национального собрания, отметил, что вьетнамская индустрия культуры обладает преимуществами в виде талантов и национальной самобытности, однако ей всё ещё не хватает достаточно сильных механизмов для соединения творческого потенциала с рынком и формирования устойчивой экосистемы развития.
Ещё одной темой, находящейся сегодня в центре внимания, остаётся проблема авторских прав в цифровой среде. Если своевременно не удастся создать прозрачный рыночный механизм с уважением к интеллектуальной собственности, будет трудно сформировать действительно мощную индустрию культуры.
Доктор Нгуен Хюи Фонг подчёркивает: развитие культурной индустрии невозможно без формирования здорового культурного рынка и механизмов стимулирования инноваций. Одновременно необходимо сохранять национальную идентичность и избегать крайностей коммерциализации. С подобными вызовами сталкивались многие страны, поскольку при слишком быстром развитии рынка культура легко начинает подчиняться краткосрочным вкусам аудитории или поверхностному развлекательному контенту.
Именно поэтому ключевую роль играет созидательная функция государства. Государство не должно подменять собой рынок, но обязано создавать чёткую правовую базу, действенные механизмы поддержки и правильные ориентиры развития, обеспечивающие прозрачное и профессиональное функционирование культурного рынка.
Культурная индустрия требует гармоничного сочетания искусства, технологий и современного рыночного мышления. Успешная реализация пилотного проекта Фонда культуры и искусства наряду с формированием профессионального культурного рынка поможет вьетнамской культуре вступить в новый этап развития и внести значительный вклад в развитие страны.