Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Раскрытие потенциала индийского туристического рынка

Ниньбинь, живописная провинция на севере Вьетнама, в последнее время стала ключевым направлением для индийских туристов, причем среди новых гостей из Южной Азии есть даже члены растущего индийского клуба миллиардеров.

 

Для Ниньбиня это также возможность популяризировать свое культурное наследие и природные красоты среди иностранных туристов, тем более что провинция активизировала усилия по освоению туристических рынков Индии и Южной Азии.

Ландшафтный комплекс Чанган, объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Ниньбине, был выбран в качестве ключевого направления для многих индийских туристов. Этот объект экологического туризма славится своими потрясающими природными ландшафтами, священными храмами и богатой историей.
Индийским гостям будет предложена экскурсия на лодке по спокойным водам Чангана, окруженного величественными известняковыми горами, что даст им уникальную возможность погрузиться в природную красоту и культурное наследие региона.

Маммен Джеймс, турист из Индии, поделился, что природная красота Вьетнама и теплота его жителей произвели на него неизгладимое впечатление. Безмятежная прогулка на лодке в Чангане, с его кристально чистыми водами и возвышающимися горами, - это ни с чем не сравнимый опыт.
В дополнение к живописной экскурсии туристы могут пообедать в ресторане Trang An 5 в городе Ниньбинь. Ресторан способен удовлетворить строгие диетические требования и тщательно подберет блюда, отвечающие специфическим запросам индийских гостей.

Сотрудники ресторана тесно сотрудничают с индийскими и вьетнамскими туроператорами, чтобы обеспечить соответствие блюд самым высоким стандартам индийской вегетарианской кухни. В ресторане могут разместиться большие группы - от 100 до 400 гостей.

В Ниньбине улучшилась инфраструктура, появились профессиональные гиды, свободно владеющие иностранными языками, которые сопровождают большие туристические группы, давая им глубокие знания о богатой истории и культуре Ниньбиня.

По словам Фам Ван Ха, генерального директора отеля Legend в городе Ниньбинь, количество индийских гостей в отеле значительно увеличилось за последние годы, что делает Индию перспективным рынком.

Тем не менее, Фам Ван Ха признал, что еще есть возможности для совершенствования, особенно в плане соответствия стандартам халяльной пищи, которые требуют многие индийские туристы. Отель намерен улучшить свои услуги и обучить персонал индийской культуре и кухне, чтобы лучше обслуживать этот растущий рынок.

Статистические данные Национальной администрации по туризму Вьетнама свидетельствуют о резком увеличении числа индийских туристов, прибывающих в страну в последние годы. В 2023 году Вьетнам принял 392 000 индийских туристов, что на 231 % больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. За первые семь месяцев этого года страна приняла более 271 000 индийских туристов, что на 127 % больше, чем за тот же период прошлого года, и Индия стала одним из 10 крупнейших международных рынков Вьетнама.

В последние годы туристический сектор провинции расширил свое внимание за пределы традиционных рынков, таких как Республика Корея, Япония, США и Европа, и включил в себя потенциальные рынки Южной Азии. Провинция активно продвигает себя через внутренние и международные туристические ярмарки и социальные медиа-платформы.

Фам Зуй Фонг, заместитель директора провинциального департамента туризма, подчеркнул, что недавний прием крупнейшей в истории индийской делегации является свидетельством успешных усилий провинции по продвижению туризма.

Он видит в этом золотую возможность для дальнейшего повышения престижа Ниньбиня, привлечения большего числа международных туристов и инвесторов. Поскольку Ниньбинь продолжает утверждаться в качестве нового и перспективного направления для индийских туристов, местная туристическая индустрия и поставщики услуг стремятся обеспечить наилучшие впечатления для посетителей этого обширного рынка с населением более 1,4 миллиарда человек.

Департамент надеется, что этот визит вызовет положительные отзывы со стороны индийских туристических агентств и туристов, что еще больше повысит привлекательность Ниньбиня как одного из лучших направлений во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top