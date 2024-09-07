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Раскрытие потенциала индийского туристического рынка
Для Ниньбиня это также возможность популяризировать свое культурное наследие и природные красоты среди иностранных туристов, тем более что провинция активизировала усилия по освоению туристических рынков Индии и Южной Азии.
Ландшафтный комплекс Чанган, объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Ниньбине, был выбран в качестве ключевого направления для многих индийских туристов. Этот объект экологического туризма славится своими потрясающими природными ландшафтами, священными храмами и богатой историей.
Индийским гостям будет предложена экскурсия на лодке по спокойным водам Чангана, окруженного величественными известняковыми горами, что даст им уникальную возможность погрузиться в природную красоту и культурное наследие региона.
Маммен Джеймс, турист из Индии, поделился, что природная красота Вьетнама и теплота его жителей произвели на него неизгладимое впечатление. Безмятежная прогулка на лодке в Чангане, с его кристально чистыми водами и возвышающимися горами, - это ни с чем не сравнимый опыт.
В дополнение к живописной экскурсии туристы могут пообедать в ресторане Trang An 5 в городе Ниньбинь. Ресторан способен удовлетворить строгие диетические требования и тщательно подберет блюда, отвечающие специфическим запросам индийских гостей.
Сотрудники ресторана тесно сотрудничают с индийскими и вьетнамскими туроператорами, чтобы обеспечить соответствие блюд самым высоким стандартам индийской вегетарианской кухни. В ресторане могут разместиться большие группы - от 100 до 400 гостей.
В Ниньбине улучшилась инфраструктура, появились профессиональные гиды, свободно владеющие иностранными языками, которые сопровождают большие туристические группы, давая им глубокие знания о богатой истории и культуре Ниньбиня.
По словам Фам Ван Ха, генерального директора отеля Legend в городе Ниньбинь, количество индийских гостей в отеле значительно увеличилось за последние годы, что делает Индию перспективным рынком.
Тем не менее, Фам Ван Ха признал, что еще есть возможности для совершенствования, особенно в плане соответствия стандартам халяльной пищи, которые требуют многие индийские туристы. Отель намерен улучшить свои услуги и обучить персонал индийской культуре и кухне, чтобы лучше обслуживать этот растущий рынок.
Статистические данные Национальной администрации по туризму Вьетнама свидетельствуют о резком увеличении числа индийских туристов, прибывающих в страну в последние годы. В 2023 году Вьетнам принял 392 000 индийских туристов, что на 231 % больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. За первые семь месяцев этого года страна приняла более 271 000 индийских туристов, что на 127 % больше, чем за тот же период прошлого года, и Индия стала одним из 10 крупнейших международных рынков Вьетнама.
В последние годы туристический сектор провинции расширил свое внимание за пределы традиционных рынков, таких как Республика Корея, Япония, США и Европа, и включил в себя потенциальные рынки Южной Азии. Провинция активно продвигает себя через внутренние и международные туристические ярмарки и социальные медиа-платформы.
Фам Зуй Фонг, заместитель директора провинциального департамента туризма, подчеркнул, что недавний прием крупнейшей в истории индийской делегации является свидетельством успешных усилий провинции по продвижению туризма.
Он видит в этом золотую возможность для дальнейшего повышения престижа Ниньбиня, привлечения большего числа международных туристов и инвесторов. Поскольку Ниньбинь продолжает утверждаться в качестве нового и перспективного направления для индийских туристов, местная туристическая индустрия и поставщики услуг стремятся обеспечить наилучшие впечатления для посетителей этого обширного рынка с населением более 1,4 миллиарда человек.
Департамент надеется, что этот визит вызовет положительные отзывы со стороны индийских туристических агентств и туристов, что еще больше повысит привлекательность Ниньбиня как одного из лучших направлений во Вьетнаме.