НОВОСТИ
Раскрыта линия транспортировки наркотиков из Лаоса во Вьетнам
Ранее, 7 и 8 марта, таможенники в пограничных воротах Лалей в провинции Куангчи обнаружили наркотики в багаже некоторых транспортных средств, проходящих границу во Вьетнам.
9 марта в ходе расследования в уезде Фулок соседней провинции Тхыатхьенхюэ компетентные органы арестовали 37-летнего человека в центре города Дананг, который помещен в перевозке наркотиков на автомобиле из Лаоса во Вьетнам.
При этом в транспортных средствах изъято около 2,1 кг метамфетамина, 3 кг кетамина и 1,4 кг других синтетических наркотиков.
По делу ведутся дополнительные расследования.