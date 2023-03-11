Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Раскрыта линия транспортировки наркотиков из Лаоса во Вьетнам

При этом в транспортных средствах изъято около 2,1 кг метамфетамина, 3 кг кетамина и 1,4 кг других синтетических наркотиков. 11 марта Таможенный департамент центральной провинции Куангчи заявил, что совместно с провинциальной милицией и пограничной службой раскрыл линию незаконного оборота наркотиков из Лаоса во Вьетнам.

Ранее, 7 и 8 марта, таможенники в пограничных воротах Лалей в провинции Куангчи обнаружили наркотики в багаже некоторых транспортных средств, проходящих границу во Вьетнам.

9 марта в ходе расследования в уезде Фулок соседней провинции Тхыатхьенхюэ компетентные органы арестовали 37-летнего человека в центре города Дананг, который помещен в перевозке наркотиков на автомобиле из Лаоса во Вьетнам.

При этом в транспортных средствах изъято около 2,1 кг метамфетамина, 3 кг кетамина и 1,4 кг других синтетических наркотиков.

По делу ведутся дополнительные расследования.

ВИА/ИЖВ

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