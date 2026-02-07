Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Раннее цветение персиковых деревьев угрожает средствам к существованию жителей провинции Ниньбинь во время праздника Тэт

В квартале Викхе, который считается одним из центров выращивания персиков в провинции Ниньбинь, многие персиковые деревья зацвели задолго до Лунного Нового года (Тэт) - года Лошади, что вызывает опасения из-за возможного снижения спроса и рисков убытков для садоводов.

 

Многие персиковые деревья зацвели задолго до Лунного Нового года (Тэта). (Фото: ВИА)

Фермер Чан Тан Дак, который выращивает персиковые деревья уже почти 30 лет, рассказал, что за всё это время он ещё никогда не видел, чтобы его сад зацветал настолько рано и так обильно, как в нынешний сезон Тэта.

По его словам, около 80% цветов уже распустились: многие деревья находятся в полном цвету, а оставшиеся бутоны близки к раскрытию. Он добавил, что затяжная тёплая погода может привести к тому, что весь сад отцветёт ещё до обряда поклонения «Онг Конг, Онг Тао» (духам Земли и Домашнего очага), и тогда у садоводов может попросту не остаться деревьев на продажу к Тэту.

Из-за раннего цветения, отметил Чан Тан Дак, примерно 70% сада можно считать полностью потерянными; при этом, хотя оставшаяся часть уже заранее заказана перекупщиками, цены сейчас составляют лишь около половины уровня прошлых лет.

Стоя в своём персиковом саду площадью почти 1 800 кв. м, который сейчас преждевременно пышно цветёт, 64-летний фермер Чан Ван Кху не мог скрыть печали и бессилия. После года тяжёлого труда, когда все надежды были связаны с сезоном Тэт, раннее цветение уничтожило около 90% его сада, а оставшиеся деревья приходится продавать с большими скидками.

По словам Чан Ван Кху, аномальная погода, длительные штормы, ослабившие корневую систему, а затем палящее солнце, чередовавшееся с заморозками в ноябре, привела к опаданию листьев и спровоцировала раннее цветение. Сейчас вместо того, чтобы срезать ветви для продажи к Тэту, он срезает их и выбрасывает, чтобы помочь деревьям восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

ИЖВ/ВИА

