Раннее цветение персиковых деревьев угрожает средствам к существованию жителей провинции Ниньбинь во время праздника Тэт
Фермер Чан Тан Дак, который выращивает персиковые деревья уже почти 30 лет, рассказал, что за всё это время он ещё никогда не видел, чтобы его сад зацветал настолько рано и так обильно, как в нынешний сезон Тэта.
По его словам, около 80% цветов уже распустились: многие деревья находятся в полном цвету, а оставшиеся бутоны близки к раскрытию. Он добавил, что затяжная тёплая погода может привести к тому, что весь сад отцветёт ещё до обряда поклонения «Онг Конг, Онг Тао» (духам Земли и Домашнего очага), и тогда у садоводов может попросту не остаться деревьев на продажу к Тэту.
Из-за раннего цветения, отметил Чан Тан Дак, примерно 70% сада можно считать полностью потерянными; при этом, хотя оставшаяся часть уже заранее заказана перекупщиками, цены сейчас составляют лишь около половины уровня прошлых лет.
Стоя в своём персиковом саду площадью почти 1 800 кв. м, который сейчас преждевременно пышно цветёт, 64-летний фермер Чан Ван Кху не мог скрыть печали и бессилия. После года тяжёлого труда, когда все надежды были связаны с сезоном Тэт, раннее цветение уничтожило около 90% его сада, а оставшиеся деревья приходится продавать с большими скидками.
По словам Чан Ван Кху, аномальная погода, длительные штормы, ослабившие корневую систему, а затем палящее солнце, чередовавшееся с заморозками в ноябре, привела к опаданию листьев и спровоцировала раннее цветение. Сейчас вместо того, чтобы срезать ветви для продажи к Тэту, он срезает их и выбрасывает, чтобы помочь деревьям восстановиться и подготовиться к следующему сезону.