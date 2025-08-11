НОВОСТИ
Ракетный фрегат ВМС Вьетнама отправился для участия в учении AMNEX-3
В Малайзии фрегат «016 — Куанг Чунг» и вьетнамская делегация примут участие в мероприятиях на причале, военно-морском параде кораблей АСЕАН, а также в практических учениях на море, включая: церемонии открытия и закрытия AMNEX-3; наземный парад; заседания Технического комитета ВМС; посещения и приёмы на борту кораблей; парад кораблей; манёвры в строю и пополнение запасов в море; отработку действий по противодействию угрозам морской безопасности со стороны скоростных катеров; аэрофотосъёмку строевых ордеров и взаимные приветствия на море.
Рабочую группу возглавляет капитан 1-го ранга Нгуен Винь Нам, заместитель командующего 4-го военно-морского района. Цель - реализовать директивы Центрального военного совета и руководства Министерства национальной обороны по международной интеграции и военно-дипломатическому сотрудничеству. Через учения предполагается повысить уровень координации действий при реагировании на общие вызовы в сфере морской безопасности, укрепить связи, сотрудничество, взаимопонимание и доверие между военно-морскими силами стран-участниц ради мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.
Участие ВМС Народной армии Вьетнама в AMNEX-3 также направлено на выполнение обязательств как члена Совещания командующих военно-морскими силами стран АСЕАН, ответ на приглашение ВМС Королевства Малайзия и демонстрацию поддержки многосторонних международных мероприятий, организуемых Малайзией.
Кроме того, данный поход является возможностью повысить уровень организации командования и управления взаимодействием, боеготовность, профессиональное мастерство личного состава в освоении вооружения и техники в условиях длительного плавания, накопить опыт участия и проведения международных мероприятий, а также провести разведку и сбор информации о районах морей вдоль маршрута следования.