НОВОСТИ

Ракетный фрегат ВМС Вьетнама отправился для участия в учении AMNEX-3

В Малайзии фрегат «016 — Куанг Чунг» и вьетнамская делегация примут участие в мероприятиях на причале, военно-морском параде кораблей АСЕАН, а также в практических учениях на море.
  Офицеры и матросы 162-й бригады 4-го военно-морского района провожают фрегат «016 — Куанг Чунг» и рабочую группу в путь для участия в учении AMNEX-3. Фото: ВИА  
Ракетный фрегат «016 - Куанг Чунг» (в составе 162-й бригады, 4-го военно-морского района) вместе с рабочей группой Военно-морских сил Народной армии Вьетнама 10 августа во второй половине дня вышел из военно-морской базы Камрань (провинция Кханьхоа) и направился в Пинанг (Малайзия) для участия в третьих многосторонних военно-морских учениях стран АСЕАН - AMNEX-3.

В Малайзии фрегат «016 — Куанг Чунг» и вьетнамская делегация примут участие в мероприятиях на причале, военно-морском параде кораблей АСЕАН, а также в практических учениях на море, включая: церемонии открытия и закрытия AMNEX-3; наземный парад; заседания Технического комитета ВМС; посещения и приёмы на борту кораблей; парад кораблей; манёвры в строю и пополнение запасов в море; отработку действий по противодействию угрозам морской безопасности со стороны скоростных катеров; аэрофотосъёмку строевых ордеров и взаимные приветствия на море.

Рабочую группу возглавляет капитан 1-го ранга Нгуен Винь Нам, заместитель командующего 4-го военно-морского района. Цель - реализовать директивы Центрального военного совета и руководства Министерства национальной обороны по международной интеграции и военно-дипломатическому сотрудничеству. Через учения предполагается повысить уровень координации действий при реагировании на общие вызовы в сфере морской безопасности, укрепить связи, сотрудничество, взаимопонимание и доверие между военно-морскими силами стран-участниц ради мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Участие ВМС Народной армии Вьетнама в AMNEX-3 также направлено на выполнение обязательств как члена Совещания командующих военно-морскими силами стран АСЕАН, ответ на приглашение ВМС Королевства Малайзия и демонстрацию поддержки многосторонних международных мероприятий, организуемых Малайзией.

Кроме того, данный поход является возможностью повысить уровень организации командования и управления взаимодействием, боеготовность, профессиональное мастерство личного состава в освоении вооружения и техники в условиях длительного плавания, накопить опыт участия и проведения международных мероприятий, а также провести разведку и сбор информации о районах морей вдоль маршрута следования.

ВИА/ИЖВ

