Разъяснение итогов 13-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва во всей политической системе
Съезд рассмотрит и утвердит Доклад о кадровой работе Центрального комитета 14-го созыва и проведёт процедуру выборов ЦК КПВ 14-го созыва в соответствии с Положением о выборах на XIV Всевьетнамском партийном съезде КПВ.
Что касается Регламента работы и Положения о выборах на XIV съезде, Центральный комитет отметил, что их принятие и эффективное исполнение имеют особое значение и будут способствовать успешному проведению съезда.
Центральный комитет рассмотрел и обсудил проекты указанных документов, чтобы обеспечить их соответствие Уставу партии, её принципам и положениям; при этом сохранил преемственность и внёс необходимые новации, отражающие обновление методов руководства и практические реалии. Особое внимание уделено профилактике и решительной борьбе с возможными негативными проявлениями и нарушениями.
Регламент работы XIV съезда состоит из шести глав и шестнадцати статей, при этом полностью сохраняется структура предыдущего регламента XIII съезда с уточнениями и редакционными правками. Положение о выборах включает пять глав и двадцать четыре статьи (как и ранее), из которых восемнадцать сохранены без изменений, а шесть переработаны и дополнены. Центральный комитет поручил Политбюро с учётом результатов обсуждения доработать проекты и представить их на утверждение съезду.
Центральный комитет высоко оценил, что проекты документов XIV съезда были тщательно подготовлены, многократно обновлены и дополнены, особенно после согласования на 11-м и 12-м пленумах ЦК. Их структура и содержание отражают стремление «смотреть правде в глаза», давать объективную оценку ситуации и на этой основе формулировать руководящие принципы, цели, основные направления и прорывные решения, направленные на устойчивое и динамичное развитие страны, выражая устремление всего народа к мощному подъёму в новую эпоху.
Что касается кадровой работы, то, согласно Инструкции № 31, на основе предложений нижестоящих партийных организаций, а также заключений и проверок компетентных органов Политбюро всесторонне рассмотрело и единодушно утвердило список кандидатов, проведя голосование по установленному порядку.
Политбюро также провело голосование по кандидатуре членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии 14-го созыва (как переизбираемых, так и новых членов) и представило Центральному комитету доклад о результатах и предложениях по персональному составу Центрального комитета КПВ 14-го созыва, а также о составе Центральной контрольно-ревизионной комиссии. После этого Центральный комитет провёл голосование по соответствующим кандидатам. Эта работа характеризуется как «дело особой важности, ключевое из ключевых», поскольку именно от неё зависит успех XIV съезда партии и дальнейшее развитие страны в предстоящий период.
Подготовка кадров ведётся в строгом соответствии с установленными стандартами, требованиями и структурой, под постоянным и непосредственным руководством ЦК КПВ, Политбюро, Секретариата, Подкомиссии по кадрам и Генерального секретаря, председателя Подкомиссии по кадрам XIV съезда. Она тесно увязана с распределением руководящих должностей в органах партии, государства, Отечественного фронта Вьетнама, общественно-политических организаций и местных органов власти на срок 2026 – 2031 годов.
Инструкция № 31-HD/BTGDVTW также предусматривает проведение разъяснительной и пропагандистской работы во всех партийных организациях, органах и учреждениях, а также среди кадров и партийцев всей политической системы, с акцентом на четыре ключевые темы, одобренные Центральным комитетом, прежде всего на подготовку XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.
Пропаганда будет вестись через средства массовой информации, официальные сайты министерств, ведомств и местных органов, а также на цифровых платформах и в социальных сетях (Facebook, Zalo, YouTube и др.), посредством внутренних бюллетеней, информационных материалов и печатных изданий, доступных и понятных широкой аудитории.