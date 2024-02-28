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Разработка проекта по развитию человеческих ресурсов в полупроводниковой отрасли
Министр Нгуен Чи Зунг признал вклад соответствующих сторон в разработку проекта, а также в развитие экосистемы и обеспечение человеческих ресурсов в полупроводниковой промышленности.
В ближайшее время Министерство планирования и инвестиций сосредоточится на обобщении мнений заинтересованных сторон для завершения проекта и представления его правительству, стремясь ускорить ход реализации и вскоре достичь цели, согласно которой до 2030 года вьетнамские инженеры смогут активно участвовать в процессе проектирования современных полупроводниковых схем.
Наряду с этим Вьетнам будет активно участвовать в упаковке и тестировании полупроводниковых чипов. Вьетнамские инженеры, которые работают на заводах по производству полупроводников, постепенно осваивают технологии, применимые в производственном процессе, и обучают 50 000 инженеров для обслуживания работы на всех этапах цепочки создания стоимости.
Ву Куок Зюй, директор Национального инновационного центра (НИЦ), представитель Редакционного комитета, представил обзор процесса и результатов исследований и разработок Проекта, тем самым уточнив необходимость разработки проекта. В то же время он предложил некоторые содержания, с которыми необходимо ознакомиться для завершения проекта в ближайшем будущем.
Представители вьетнамских ведомств, бизнеса, университетов, научно-исследовательских институтов, эксперты внутри страны и за рубежом высоко оценили необходимость и содержание Проекта по развитию отечественной полупроводниковой промышленности.
Делегаты, присутствовавшие на заседании, в основном согласились с предложением Министерства планирования и инвестиций, а также высказали множество мнений и поделились практическим опытом в развитии человеческих ресурсов для полупроводниковой промышленности, особенно роли крупных технологических предприятий, государственных инвестиций, связи бизнеса и университетов, международного сотрудничества в сфере подготовки кадров, импорта программ обучения, привлечения талантов.
Делегаты также подчеркнули роль Министерства планирования и инвестиций как председательствующего и координирующего агентства в реализации Проекта и роль Национального инновационного центра в реализации мероприятий по развитию экосистемы и человеческих ресурсов полупроводниковой промышленности Вьетнама. Они подчеркнули необходимость сотрудничества с организациями, предприятиями и университетами стран и экономик, имеющих сильные стороны в области полупроводников, таких как США, Япония, Германия, Южная Корея, Нидерланды.