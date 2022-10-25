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Разработка проекта Национальной программы повышения производительности труда
Проект Национальной программы повышения производительности труда и проект Постановления Правительства о Национальной программе повышения производительности труда направлены в министерства и ведомства для комментариев.
Проект ориентирован на анализ производительности труда по отраслям, регионам, секторам экономики и влияющим факторам; механизмов и политики, влияющих на производительность труда, образование, науку и технологии. Кроме того, в проекте также упоминается и анализируется макроэкономическая стабильность в связи с ее важностью для создания стабильной среды для микрореформ, инвестиций в науку и технологии и инновации.
Вместе с тем в проекте проекта выделяются основные направления, в том числе повышение производительности труда ключевых экономических районов, полюсов роста; поощрение применения новых технологий и инноваций для повышения производительности труда; ускорение формализации экономической деятельности в неформальном секторе для создания большего стимула для более устойчивого роста производительности.
Кроме того, в проекте основное внимание уделяется анализу экономики в целом, ее секторов, ключевых экономических регионов; достигнутых результатов по производительности труда в целом по стране и по отраслям экономики, регионам и населенным пунктам; качество труда; ограничения и слабости; конкретные задачи и решения.
Комментируя проект, соответствующие подразделения высоко оценили его содержание и дали всесторонние оценки. В то же время они проанализировали точки зрения, цели, группы задач, решения и ключевые решения для обеспечения более устойчивой производительности труда.