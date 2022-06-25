Разработка приложений для электронных контрактов станет рычагом цифровой экономики

Разработка электронных контрактных приложений становится рычагом цифровой экономики. Фото: vneconomy.vn

На конференции «Развитие электронных контрактов во Вьетнаме – реализация Постановления 85/2021/ND-CP», организованной Департаментом электронной коммерции и цифровой экономики (Министерство промышленности и торговли) утром 16 июня в Ханое заместитель министра Нгуен Шинь Нят Тан сказал, что вьетнамские предприятия уже давно используют электронные контракты в трансграничных сделках, импорте и экспорте.

Опрос Министерства промышленности и торговли в Белой книге электронной коммерции за 2021 год показывает, что 33% опрошенных предприятий применяли электронные контракты в коммерческой деятельности.

Чтобы продвигать и развивать применение электронных контрактов, в частности, во Вьетнаме, и превратить электронные контракты в важный рычаг экономики, заместитель министра Нгуен Шинь Нят Тан предложил организациям CeCA обеспечить, чтобы Сертифицированный орган по электронным контрактам занялся проверкой электронных контрактов, которые должны предоставить регистрацию в соответствии с правилами.

На конференции г-н Ле Дык Ань, директор Центра информатики и цифровых технологий Департамента электронной коммерции и цифровой экономики, поделился тем, что недавно Департамент электронной коммерции и цифровой экономики оказал поддержку предприятиям в интеграции технических контрактов Вьетнама в электронную ось развития контрактов, а

к каждой электронной договорной сделке будут прилагаться положения об урегулировании споров, жалоб, урегулировании факторов, возникающих в процессе заключения и исполнения договора.

Это помогает предприятиям, организациям, частным лицам и третьим лицам иметь посредническое агентство, достаточно надежное для решения проблем, возникающих при заключении контрактов и контрактов в электронной форме.

Ожидается, что в июне и начале июля будут зарегистрированы первые объекты, обеспечивающие все требования к эксплуатации сервиса.

В рамках конференции также состоялась церемония объявления оси разработки электронных контрактов во Вьетнаме (www.CeCA.gov.vn) Центром информатики и цифровых технологий в сотрудничестве с технологическими партнерами для развития этих технологий.

Г-н Фан Хоанг Вьет, заместитель генерального директора телекоммуникационной корпорации Viettel, сказал: «Оцифровка процесса подписания контрактов — это ступенька для бизнеса, позволяющая идти в ногу с глобальной тенденцией цифровой трансформации».

«Подключение решения Viettel для аутентификации электронных контрактов (vContract) к системе аутентификации электронных контрактов во Вьетнаме обеспечит безопасность и целостность, обслуживаемость и неотказуемость электронных квитанций. В то же время это помогает третьим сторонам на основе электронного контракта проверять первоначальную стоимость контракта, обеспечивая ограничение поддельных и фальшивых документов», — сказал г-н Вьет.

В настоящее время действующий электронный контракт имеет достаточно правовых оснований для приравнивания к бумажному контракту. Теперь, после проверки содержания контракта Министерством промышленности и торговли через Центр разработки электронных контрактов CeCA Vietnam, стороны контракта получают подтверждение информации от государственного агентства для подписанного документа.

Имея на подписанном документе отметку о времени и электронную печать Министерства промышленности и торговли, договаривающиеся стороны могут полностью применять его в качестве основы в хозяйственной и юридической деятельности, требующей аутентификации.