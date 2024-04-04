Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Разрабатываются документы, регулирующие реализацию закона о бизнесе в сфере недвижимости и закона о жилье

Правительство опубликовало планы и перечни задач по подготовке документов, регулирующих реализацию недавно принятых Закона о бизнесе в сфере недвижимости и Закона о жилье, сообщил заместитель министра строительства Нгуен Ван Шинь.
  На очередной пресс-конференции правительства в Ханое 3 апреля. Фото: ВИA  
Что касается Закона о жилье, Министерству строительства было поручено подготовить три указа, один циркуляр и одно решение, детализирующее закон, сообщил Нгуен Ван Шинь на очередной пресс-конференции правительства в Ханое 3 апреля.

Кроме того, Министерству национальной обороны и Министерству общественной безопасности было поручено подготовить циркуляры, детализирующие ряд статей закона, относящихся к их компетенции.

Для Закона о бизнесе в сфере недвижимости Министерству строительства было предложено разработать два указа и один циркуляр, а Министерству финансов - циркуляр об использовании финансовых ресурсов для сбора информации и работы информационной системы и базы данных о жилье и рынке недвижимости, о стоимости услуг по предоставлению информационной системы и базы данных и об использовании средств от предоставления услуг.

В то же время правительство также попросило населенные пункты уточнить ряд положений, связанных с законом о жилье, и разработать правила для поддержки инвесторов в строительство социального жилья в их населенном пункте, сказал чиновник.

Нгуен Ван Шинь добавил, что Министерство финансов создало редакционный комитет для разработки документов, а также обнародовало содержание проектов документов, чтобы собрать идеи от людей, предприятий, министерств, секторов, местных властей, ассоциаций и других соответствующих агентств.

По его словам, министерство провело множество конференций в Ханое и Хошимине для обсуждения документов, особенно указов о модернизации и реконструкции старых многоквартирных домов.

Как и планировалось, 20 апреля министерство направит проекты документов в Министерство юстиции для проверки, после чего они будут согласованы и представлены на утверждение правительства в мае, сказал Нгуен Ван Шинь.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам призвал активизировать усилия по дальнейшему продвижению гендерного равенства

Вьетнам призвал активизировать усилия по дальнейшему продвижению гендерного равенства

Посол Май Фан Зунг, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, 3 апреля призвал прилагать больше усилий для дальнейшего продвижения гендерного равенства, а также роли женщин и девочек во всех процессах мира и безопасности.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top