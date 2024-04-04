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Разрабатываются документы, регулирующие реализацию закона о бизнесе в сфере недвижимости и закона о жилье
Кроме того, Министерству национальной обороны и Министерству общественной безопасности было поручено подготовить циркуляры, детализирующие ряд статей закона, относящихся к их компетенции.
Для Закона о бизнесе в сфере недвижимости Министерству строительства было предложено разработать два указа и один циркуляр, а Министерству финансов - циркуляр об использовании финансовых ресурсов для сбора информации и работы информационной системы и базы данных о жилье и рынке недвижимости, о стоимости услуг по предоставлению информационной системы и базы данных и об использовании средств от предоставления услуг.
В то же время правительство также попросило населенные пункты уточнить ряд положений, связанных с законом о жилье, и разработать правила для поддержки инвесторов в строительство социального жилья в их населенном пункте, сказал чиновник.
Нгуен Ван Шинь добавил, что Министерство финансов создало редакционный комитет для разработки документов, а также обнародовало содержание проектов документов, чтобы собрать идеи от людей, предприятий, министерств, секторов, местных властей, ассоциаций и других соответствующих агентств.
По его словам, министерство провело множество конференций в Ханое и Хошимине для обсуждения документов, особенно указов о модернизации и реконструкции старых многоквартирных домов.
Как и планировалось, 20 апреля министерство направит проекты документов в Министерство юстиции для проверки, после чего они будут согласованы и представлены на утверждение правительства в мае, сказал Нгуен Ван Шинь.