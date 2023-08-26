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Разнообразие туристических туров на сентябрьские праздники
По данным исследования, в настоящее время внутренние туры имеют достаточно привлекательные цены, дешевле, чем в праздничные дни 30 апреля и 1 мая. На севере туристические продукты в высокогорные направления предлагаются на продажу во многих формах, таких как: пакетные туры, треккинг, альпинизм... В частности тур Ханой - Сапа (Лаокай) на 3 дня и 2 ночи стоит около 2,7 миллиона донгов на человека; тур Ханой – Мукангчай (Йенбай) 3 дня 2 ночи стоит 2,4 млн донгов/чел; тур Ханой – Халонг (Куангнинь) 3 дня 2 ночи стоит 3,6 млн донгов; тур Ханой - Дананг - Хойан 4 дня 3 ночи стоит 5,9 млн донгов/чел, тур Ханой - Нячанг (Кханьхоа) 4 дня 3 ночи стоит 5,7 млн донгов... Кроме того, многие выбирают курортные туры, такие как круизы по заливам Халонг, Ланха по цене 3,2-3,8 миллиона донгов на человека.
Оценивая тенденции туризма во время праздника 2 сентября, директор VietSense Travel Нгуен Ван Тай сказал, что после продолжительных летних каникул туристы будут склонны выбирать для отдыха короткие поездки, места поблизости.
Кроме того, многие туристы по-прежнему выбирают пляжные туристические направления, такие как Дананг, Нячанг, Фукуок (Киенжанг). Что касается зарубежного рынка, то в настоящее время многие вьетнамские туристы выбирают туры в Азию, такие как Таиланд, Китай, Сингапур, Корея, Тайвань (Китай)…. Директор туристической компании Чанг-ан Нгуен Хыу Кыонг рассказал, что хотя внутренние тарифы на авиабилеты по многим маршрутам достаточно высоки, многие зарубежные туры стоят всего от 7 до более 10 миллионов донгов, поэтому привлекают много вьетнамцев.
Стоимость авиабилетов увеличится, но не слишком сильно
Опросы на сайтах онлайн-продажи билетов отечественных авиакомпаний показывают, что стоимость авиабилетов в период праздника Дня Независимости Вьетнама в этом году в 2-3 раза выше, чем в обычные дни.
Стоимость внутренних авиабилетов выросла в эти праздничные дни с 1 по 4 сентября, в результате чего некоторые туры стоят на 10-15% дороже, чем в обычные дни. Вице-председатель Вьетнамской туристической ассоциации Фунг Куанг Тханг заявил, что тенденция самостоятельных путешествий, небольших групп и семей также набирает свои обороты и в этом году.
«Следует заранее планировать бронирование услуг, а также рассчитывать маршруты и пункты назначения, чтобы избежать пробок в некоторых местах назначения. При бронировании туруслуг туристам следует выбирать агентство с хорошей репутацией, избегать заманчивых реклам на социальных сетях о дешевых турах, поскольку это может быть рискованно», — предупредил Фунг Куанг Тханг.
В Ханое праздник Дня Независимости также является временем самого красивого сезона в году. По данным Департамента туризма Ханоя, посетители могут выбирать между ночной экскурсией по императорской цитадели Тханглонг, ночной экскурсией по реликвиям тюрьмы уХоало, экскурсией по старому кварталу Ханоя и шоу «Квинтэссенция Бакбо» в Куок-оай, а также экскурсией по ремесленным деревням. Кроме того, в коммерческих центрах посетителям предлагается множество услуг: они могут заняться шопингом, а также пойти кататься на коньках (в городском районе Ройял-Сити, Ханой), посетить океанариум (в городских районах Таймс-Сити, торговом центре Лотте) или же отправиться в зоопарк Ханоя или Тхиендыонг Баошон…Разнообразие туров
По данным исследования, в настоящее время внутренние туры имеют достаточно привлекательные цены, дешевле, чем в праздничные дни 30 апреля и 1 мая. На севере туристические продукты в высокогорные направления предлагаются на продажу во многих формах, таких как: пакетные туры, треккинг, альпинизм... В частности тур Ханой - Сапа (Лаокай) на 3 дня и 2 ночи стоит около 2,7 миллиона донгов на человека; тур Ханой – Мукангчай (Йенбай) 3 дня 2 ночи стоит 2,4 млн донгов/чел; тур Ханой – Халонг (Куангнинь) 3 дня 2 ночи стоит 3,6 млн донгов; тур Ханой - Дананг - Хойан 4 дня 3 ночи стоит 5,9 млн донгов/чел, тур Ханой - Нячанг (Кханьхоа) 4 дня 3 ночи стоит 5,7 млн донгов... Кроме того, многие выбирают курортные туры, такие как круизы по заливам Халонг, Ланха по цене 3,2-3,8 миллиона донгов на человека.
Оценивая тенденции туризма во время праздника 2 сентября, директор VietSense Travel Нгуен Ван Тай сказал, что после продолжительных летних каникул туристы будут склонны выбирать для отдыха короткие поездки, места поблизости.
Кроме того, многие туристы по-прежнему выбирают пляжные туристические направления, такие как Дананг, Нячанг, Фукуок (Киенжанг). Что касается зарубежного рынка, то в настоящее время многие вьетнамские туристы выбирают туры в Азию, такие как Таиланд, Китай, Сингапур, Корея, Тайвань (Китай)…. Директор туристической компании Чанг-ан Нгуен Хыу Кыонг рассказал, что хотя внутренние тарифы на авиабилеты по многим маршрутам достаточно высоки, многие зарубежные туры стоят всего от 7 до более 10 миллионов донгов, поэтому привлекают много вьетнамцев.
Стоимость авиабилетов увеличится, но не слишком сильно
Опросы на сайтах онлайн-продажи билетов отечественных авиакомпаний показывают, что стоимость авиабилетов в период праздника Дня Независимости Вьетнама в этом году в 2-3 раза выше, чем в обычные дни.
Стоимость внутренних авиабилетов выросла в эти праздничные дни с 1 по 4 сентября, в результате чего некоторые туры стоят на 10-15% дороже, чем в обычные дни. Вице-председатель Вьетнамской туристической ассоциации Фунг Куанг Тханг заявил, что тенденция самостоятельных путешествий, небольших групп и семей также набирает свои обороты и в этом году.
«Следует заранее планировать бронирование услуг, а также рассчитывать маршруты и пункты назначения, чтобы избежать пробок в некоторых местах назначения. При бронировании туруслуг туристам следует выбирать агентство с хорошей репутацией, избегать заманчивых реклам на социальных сетях о дешевых турах, поскольку это может быть рискованно», — предупредил Фунг Куанг Тханг.
В Ханое праздник Дня Независимости также является временем самого красивого сезона в году. По данным Департамента туризма Ханоя, посетители могут выбирать между ночной экскурсией по императорской цитадели Тханглонг, ночной экскурсией по реликвиям тюрьмы уХоало, экскурсией по старому кварталу Ханоя и шоу «Квинтэссенция Бакбо» в Куок-оай, а также экскурсией по ремесленным деревням. Кроме того, в коммерческих центрах посетителям предлагается множество услуг: они могут заняться шопингом, а также пойти кататься на коньках (в городском районе Ройял-Сити, Ханой), посетить океанариум (в городских районах Таймс-Сити, торговом центре Лотте) или же отправиться в зоопарк Ханоя или Тхиендыонг Баошон…