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Раздача счастливых денег - обмен на лучшие новогодние пожелания
Согласно книге «Viet Nam phong tuc» («Вьетнамские обычаи») ученого Фан Ке Биня (1875-1921 гг.), после поклонения предкам потомки предлагают счастливые деньги и дважды кланяются своим дедушкам и бабушкам, а также родителям. В ответ пожилые люди также дают несколько монет в качестве счастливых денег своим детям.
В этой стране в начале нового года по лунному календарю принято раздавать счастливые деньги. Люди часто кладут деньги в красный конверт, что призвано молиться об удаче и отгонять злых духов. Эта практика также призвана пожелать маленьким детям хорошего роста и успехов в учебе, а пожилым людям - долголетия и крепкого здоровья.
Учитывая его значение, раздача счастливых денег уже давно стала культурной особенностью вьетнамского народа, когда наступает Тэт.