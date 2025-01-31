Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Раздача счастливых денег - обмен на лучшие новогодние пожелания

Раздача счастливых денег - традиционный обычай Лунного Нового года (Тэт), когда вьетнамцы обмениваются друг с другом наилучшими пожеланиями, надеясь, что год будет мирным и удачливым.
  Раздача счастливых денег - давняя практика, которая представляет собой «мынгтуой» или «лиси». Фото: internet  
Раздача счастливых денег - давняя практика, которая представляет собой «мынгтуой» или «лиси», что буквально означает «поздравление с новым веком».

Согласно книге «Viet Nam phong tuc» («Вьетнамские обычаи») ученого Фан Ке Биня (1875-1921 гг.), после поклонения предкам потомки предлагают счастливые деньги и дважды кланяются своим дедушкам и бабушкам, а также родителям. В ответ пожилые люди также дают несколько монет в качестве счастливых денег своим детям.

В этой стране в начале нового года по лунному календарю принято раздавать счастливые деньги. Люди часто кладут деньги в красный конверт, что призвано молиться об удаче и отгонять злых духов. Эта практика также призвана пожелать маленьким детям хорошего роста и успехов в учебе, а пожилым людям - долголетия и крепкого здоровья.

Учитывая его значение, раздача счастливых денег уже давно стала культурной особенностью вьетнамского народа, когда наступает Тэт.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Глава партии отдал дань уважения предкам в древней столице Хоалы

Глава партии отдал дань уважения предкам в древней столице Хоалы

31 января генеральный секретарь партии То Лам воскурил благовония в национальном историческом памятнике особенного значения древней столицы Хоалы в северной провинции Ниньбинь в честь продолжающегося праздника Нового года по лунному календарю (Тэт) и предстоящей 95-й годовщины Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) (3 февраля 1930 - 2025 гг.).
ПОДРОБНЕЕ

Top