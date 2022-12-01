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Разгосударствление 141 предприятия к 2025 г.
Вице-премьер Ле Минь Кхай 30 ноября подписал решение о плане реорганизации государственных предприятий с участием государственного капитала на период 2022–2025 гг.
Решение правительства было принято в контексте замедления разгосударствления и продажи активов во Вьетнаме после воздействия пандемии COVID-19.
Согласно плану, государство сохранит капитал в 126 предприятиях; выведет капитал из 141 предприятия, выкупит 19 предприятий и реорганизует 5 подразделений.
Данные Руководящего комитета по инновациям и развитию бизнеса показывают, что в период с 2016 по 2020 год было проведено акционирование 180 предприятий, при этом масштаб перераспределенного государственного капитала увеличился более чем на 23% по сравнению с периодом с 2011 по 2015 год.
Эти предприятия продали более 27,3 трлн. донгов (1,1 млрд. долл. США), заработав почти 177,4 трлн. донгов, что в 6,5 раз превышает балансовую стоимость. Однако из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 разгосударствление и продажа государственных предприятий замедлились в последние три года.
По данным Министерства финансов, за первые 10 месяцев этого года корпорации и государственные предприятия продали почти 527 млрд. донгов, заработав примерно 3,36 трлн. донгов. При этом Государственная инвестиционная корпорация капитала (SCIC) продала капитал 19 предприятий на сумму почти 212 млрд. донгов, заработав 796,5 млрд. донгов.
Согласно этому решению, 21 государственное предприятие с государственным капиталом будет организовано по отдельным планам.
Государственные предприятия с государственным капиталом от Министерства здравоохранения, Народного комитета города Хошимина, Народного комитета провинции Хайзыонг и предприятия, не подлежащие передаче в Государственную инвестиционную корпорацию капитала (SCIC), организуют и реструктурируют капитал по плану, утвержденному премьер-министром