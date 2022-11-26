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Развитие «зеленого» строительства во Вьетнаме
Согласно отчету Министерства строительства на мероприятии Vietnam Green Building Week 2022, количество "зеленых" зданий во Вьетнаме достигло около 233 единиц с общей площадью застройки около 6 млн. м2. Это очень скромная цифра по сравнению с количеством построенных и введенных в эксплуатацию объектов за последнее десятилетие.
В частности, на рынке Ханоя до 2024 года еще около 6 офисных проектов получат «зеленые» сертификаты. В настоящее время некоторые из лучших офисных зданий в Ханое и Хошимине, отвечающие экологическим критериям, оцениваются выше, чем старые здания.
Арендаторам, которые являются международными компаниями для работы во Вьетнаме, и даже зарегистрированным вьетнамским предприятиям, необходимо соблюдать некоторые правила в отношении достижения целей ESG (окружающая среда, общество, корпоративное управление), промышленность) и чистых выбросов. Например, требуется годовой отчет ESG.
На вьетнамском рынке г-н Нил МакГрегор, управляющий директор Savills Vietnam, сказал, что существует много офисных зданий, разработанных и введенных в эксплуатацию 20 лет назад. Таким образом, система управления и метод эксплуатации не соответствуют экологическим стандартам, к которым стремятся арендаторы.
Эксперты рекомендуют инвесторам предпринять более решительные шаги в направлении применения технологий и «умных» машин в операциях с недвижимостью.
Для реализации обязательств Вьетнама на COP26 и сохранения его привлекательности для развития настоятельно необходимо «озеленение» строительных и эксплуатационных работ; при этом мотивация должна исходить не только от легализации стандартов «зеленого» строительства, но и от восприятия инвесторами и заказчиками использования современных технологий для оптимизации энергоэффективности на протяжении всего срока реализации проекта.
Первые «зеленые» здания появились во Вьетнаме в середине 2000-х годов, однако пока во всей стране «зеленые» сертификаты получили всего около 233 зданий. Это скромное число по сравнению с количеством объектов, построенных за последнее десятилетие.
Комментируя спрос на зеленые здания, г-н Марк Ридли, генеральный директор Savills Global, сказал, что на рынке офисной недвижимости корпоративные арендаторы в настоящее время отдают приоритет зданиям с высокими рейтингами устойчивости, стремясь достичь цели по нулевому уровню выбросов. Поэтому «зеленые» стандарты становятся все более необходимым требованием, особенно для проектов в сфере недвижимости.