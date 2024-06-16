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Развитие экономики замкнутого цикла в дельте Меконга

В условиях, когда изменение климата и повышение уровня моря представляют собой серьезную угрозу, эксперты выступают за переход к модели экономики замкнутого цикла в дельте Меконга, сельскохозяйственном центре Вьетнама.

 

Институт развития циркулярной экономики считает, что такой подход обладает огромным потенциалом для обширного сельскохозяйственного сектора региона.

По словам экспертов, крупномасштабное производство в дельте Меконга предоставляет уникальную возможность минимизировать затраты, перерабатывать отходы и сточные воды, а также находить новые способы применения побочных продуктов.

Особенно убедительны экологические преимущества. Только при производстве риса ежегодно образуется 20 миллионов тонн соломы, 4 миллиона тонн рисовой шелухи и 2 миллиона тонн отрубей. "Эффективное использование этих побочных продуктов имеет решающее значение для устойчивого развития рисовой промышленности", - говорят они.

По данным Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в настоящее время до 70% рисовой соломы сжигается или закапывается на полях, что приводит к загрязнению воздуха и почвы и выбросу вредных парниковых газов. Модель циркулярной экономики предлагает решение: сбор соломы для выращивания грибов, корма для скота, производства органических удобрений, биопластика и даже городского сельского хозяйства.

Животноводство также представляет собой сложную задачу. В дельте Меконга ежегодно образуется 2,78 миллиона тонн отходов животноводства, в основном от свиней, домашней птицы и крупного рогатого скота. Хотя часть этих отходов используется для производства биогаза, компостирования или непосредственно в качестве удобрений, остаются значительные возможности для применения более экологичных методов.

Дельта Меконга обеспечивает 31,37% ВВП страны, на ее долю приходится около 50% производства риса, 95% экспорта риса, 65% аквакультуры, 60% экспорта рыбы и почти 70% производства различных фруктов.

ИЖВ/ВИА

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