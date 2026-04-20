Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Развитие экологичного автобусного транспорта

Ханой активно реализует меры по поддержке предприятий в переходе от автобусов на бензине и дизельном топливе к электрическим и экологически чистым видам транспорта, стремясь к тому, чтобы к 2030 году 100% автобусного парка города функционировало на «зелёной» энергии.
Делегаты перерезали ленту, ознаменовав начало работы маршрута электробусов № 43. Фото: ВИА 

Этот шаг рассматривается как важная часть стратегии развития устойчивого транспорта, сокращения выбросов и повышения качества городской среды. Дорожная карта разделена на два этапа. В период 2025–2026 годов Ханой сосредоточится на совершенствовании механизмов и политики поддержки бизнеса, а также на расширении сети электробусов и строительстве зарядной инфраструктуры, включая станции быстрой зарядки.

На этапе 2027–2030 годов город ускорит процесс трансформации, постепенно полностью отказавшись от автобусов на ископаемом топливе. По плану, доля электробусов и транспорта на чистой энергии достигнет 79–89% к 2029 году и 100% — к 2030 году.

Для стимулирования участия транспортных предприятий город внедряет ряд конкретных мер поддержки. Народный комитет Ханоя поручил городскому департаменту строительства скорректировать сроки контрактов на обслуживание автобусных маршрутов с учётом периода амортизации подвижного состава, что повышает привлекательность тендеров и стимулирует инвестиции в новые транспортные средства.

Одновременно городскому департаменту промышленности и торговли поручено разработать план развития сети зарядных станций и объектов снабжения транспортных средств «зелёной» энергией. Также проводится пересмотр и модернизация электрических сетей для обеспечения возросшей нагрузки в условиях быстрого увеличения числа электробусов в ближайшее время.

Одной из ключевых мер стало повышение уровня субсидирования процентных ставок по кредитам: городской бюджет теперь покрывает 70% процентных расходов по проектам инвестиций в электробусы и связанную инфраструктуру по сравнению с прежними 50%. Это особенно важно, поскольку стоимость электробусов в 2–3 раза выше, чем у дизельных, что увеличивает финансовую нагрузку на предприятия.

Параллельно с совершенствованием политики ускоряется и практическая реализация. По данным Центра управления и регулирования транспорта Ханоя, город расширяет сеть, вводя новые маршруты. В рамках Плана №149/KH-UBND с начала апреля 2026 года было запущено ещё 10 линий электробусов с 288 транспортными средствами через механизм тендеров, что стало новым этапом в развитии экологичного общественного транспорта.

Ожидается, что к 30 апреля общее число автобусов, использующих электричество и чистую энергию в Ханое, достигнет 822 единиц, включая 683 электробуса и 139 автобусов на чистом топливе, что составляет более 42% всего общественного транспорта города.

Эти результаты демонстрируют усилия города по модернизации системы общественного транспорта в экологически устойчивом направлении.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Почти 100 белорусских артистов выступят во Вьетнаме

По информации Театра Хогыом от 19 апреля, почти 100 артистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь прибудут во Вьетнам и выступят в Ханое в течение двух вечеров — 7 и 8 мая 2026 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top