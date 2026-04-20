Развитие экологичного автобусного транспорта

Делегаты перерезали ленту, ознаменовав начало работы маршрута электробусов № 43. Фото: ВИА



Этот шаг рассматривается как важная часть стратегии развития устойчивого транспорта, сокращения выбросов и повышения качества городской среды. Дорожная карта разделена на два этапа. В период 2025–2026 годов Ханой сосредоточится на совершенствовании механизмов и политики поддержки бизнеса, а также на расширении сети электробусов и строительстве зарядной инфраструктуры, включая станции быстрой зарядки.

На этапе 2027–2030 годов город ускорит процесс трансформации, постепенно полностью отказавшись от автобусов на ископаемом топливе. По плану, доля электробусов и транспорта на чистой энергии достигнет 79–89% к 2029 году и 100% — к 2030 году.

Для стимулирования участия транспортных предприятий город внедряет ряд конкретных мер поддержки. Народный комитет Ханоя поручил городскому департаменту строительства скорректировать сроки контрактов на обслуживание автобусных маршрутов с учётом периода амортизации подвижного состава, что повышает привлекательность тендеров и стимулирует инвестиции в новые транспортные средства.

Одновременно городскому департаменту промышленности и торговли поручено разработать план развития сети зарядных станций и объектов снабжения транспортных средств «зелёной» энергией. Также проводится пересмотр и модернизация электрических сетей для обеспечения возросшей нагрузки в условиях быстрого увеличения числа электробусов в ближайшее время.

Одной из ключевых мер стало повышение уровня субсидирования процентных ставок по кредитам: городской бюджет теперь покрывает 70% процентных расходов по проектам инвестиций в электробусы и связанную инфраструктуру по сравнению с прежними 50%. Это особенно важно, поскольку стоимость электробусов в 2–3 раза выше, чем у дизельных, что увеличивает финансовую нагрузку на предприятия.

Параллельно с совершенствованием политики ускоряется и практическая реализация. По данным Центра управления и регулирования транспорта Ханоя, город расширяет сеть, вводя новые маршруты. В рамках Плана №149/KH-UBND с начала апреля 2026 года было запущено ещё 10 линий электробусов с 288 транспортными средствами через механизм тендеров, что стало новым этапом в развитии экологичного общественного транспорта.

Ожидается, что к 30 апреля общее число автобусов, использующих электричество и чистую энергию в Ханое, достигнет 822 единиц, включая 683 электробуса и 139 автобусов на чистом топливе, что составляет более 42% всего общественного транспорта города.

Эти результаты демонстрируют усилия города по модернизации системы общественного транспорта в экологически устойчивом направлении.