НОВОСТИ
Развитие экологического, органического и многозначного сельского хозяйства
Много успешных моделей и инициатив
В процессе выращивания женьшеня в кооперативе «Женьшень Кукфыонг» почву тщательно пашут и боронуют, затем вносят органические удобрения, ферментированные с помощью микроорганизмов; прополку проводят вручную; используется только родниковая вода, а уход осуществляется с применением раствора из биогумуса, рыбного белка, микроорганизмов и патоки. В случае появления вредителей применяются исключительно биопрепараты на основе чеснока и перца…
Благодаря органическим методам выращивания почти все корни женьшеня получаются крупными, свежими и богатыми питательными веществами. Из них производят разнообразную продукцию: порошок, чай, настойки и биологически активные добавки. Это обеспечивает высокий экономический эффект — прибыль составляет от 150 до 200 миллионов донгов с гектара, а также создаёт стабильные рабочие места для местных жителей. Имея почти 5 гектаров, кооператив продолжает выращивать женьшень по стандарту GACP (стандарт ВОЗ по сбору и выращиванию лекарственных растений) и постепенно совершенствует технологии и оборудование, ориентируясь на выход на международный рынок.
По словам старшего советника кооператива Нгуен Дык Туана, кооператив был основан в 2022 году, с самого начала вел выращивание и переработку женьшеня в органическом направлении и получил органическую сертификацию в 2023 году. Такой подход способствует поддержанию экологического баланса флоры и фауны, повышает ценность и качество продукции.
Находясь в буферной зоне Всемирного наследия Чанган, кооператив «Рити» прилагает усилия для сочетания охраны природы, производства и развития местного сообщества. Здесь на площади около 2 гектаров выращивают лекарственные растения — ромашку и одуванчик — по принципам органического, замкнутого и природосообразного земледелия. В 2022 году кооператив получил органическую сертификацию.
Кооператив построил цех по производству биогумуса площадью 300 кв. м, что позволяет самостоятельно контролировать качество и объём удобрений. Вдоль участков высажены защитные полосы и смешанные растения, создающие среду обитания для естественных врагов вредителей. Полностью исключено использование синтетических химикатов, применяются современные методы производства. Благодаря этому цветочные поля стали убежищем для пчёл, божьих коровок и множества полезных насекомых, принося доход 13–14 миллионов донгов с сотки.
В настоящее время кооператив «Рити» занимается восстановлением горного сорта ромашки — растения, которое, по преданию, использовалось для укрепления зрения императрицей-матерью Ты Зу — с целью создания уникального культурно-лечебного продукта Вьетнама. Кооператив уделяет приоритетное внимание качеству продукции и улучшению благосостояния местных жителей, развивая также туристические услуги: экскурсии по фермам, чайные церемонии и рассказы о местных традициях.
Председатель Совета управления кооператива Хоанг Минь Тхань отметил: «Переход к органическому сельскому хозяйству — это не просто способ защиты природных ресурсов, но и путь к устойчивой зелёной экономике, основанной на уважении к местной культуре. Особенно важно, что интеграция органического земледелия в туристическое пространство создаёт двойную выгоду: повышает ценность продукции без расширения посевных площадей и одновременно способствует повышению экологической осознанности и ответственного потребления у туристов».
Повышение ценности сельского хозяйства
В рамках реализации Проекта № 885 Правительства Вьетнама о развитии органического сельского хозяйства на период 2020–2030 годов провинция Ниньбинь активно внедряет комплексные меры поддержки — от стимулирования производства специального риса, органических овощей и фруктов, применения высоких технологий; механизация, стимулирование землепользования; Развиваются кооперативы, соединяются цепочки, соединяются «4 отраслей»... Тем самым экологическое и органическое сельское хозяйство постепенно утверждает свои позиции, способствуя развитию многоценной экономики
выращивания органического риса и овощей до применения высоких технологий, механизации, укрупнения земельных участков, развития кооперативов и построения производственно-сбытовых цепочек, соединяющих «четырёх участников» – государство, учёных, бизнес и фермеров. Благодаря этому экологическое и органическое земледелие постепенно утверждает свои позиции, внося значительный вклад в развитие многоценностной экономики региона.
К концу 2024 года в провинции 26 гектаров земель получили органическую сертификацию; свыше 5 000 гектаров риса и более 700 гектаров овощей обрабатываются по органическим методам; около 6 000 гектаров рисовых площадей способствуют сокращению выбросов парниковых газов; 1 689 гектаров морских моллюсков получили международный сертификат ASC, что делает Ниньбинь одной из немногих провинций Вьетнама, продукция которой признана органической на международном уровне. Это открывает широкие возможности для экспорта и углубления интеграции в мировые рынки.
Наряду с этим в провинции развиваются модели многоценностного сельского хозяйства, такие как «Золотые рисовые поля Тамкок», «Лотосовое болото Хангмуа», «Плантация золотого чая Кукфыонг». Эти проекты не только поставляют органическую продукцию, но и превращаются в привлекательные туристические объекты, привлекая многочисленных путешественников. Благодаря этому Ниньбинь добился впечатляющих результатов в сфере туризма: в 2020–2025 годах провинцию посетили 31,7 млн человек, а общий доход от туризма составил 31,1 трлн донгов. Это не только подтверждает статус Ниньбиня как «лучшего направления для множества иностранных туристов», но и демонстрирует эффективность интеграции органического сельского хозяйства с туристическим развитием.
По словам заместителя директора Департамента сельского хозяйства и окружающей среды провинции Ниньбинь Нгуен Шинь Тьена, провинция обладает богатым историко-культурным наследием, множеством памятников, живописных ландшафтов и уникальных традиционных фестивалей. Сельское хозяйство, достигшее значительных успехов, стало прочной основой для развития туризма. Ключевые сельскохозяйственные отрасли – производство риса, животноводство, аквакультура и лесное хозяйство – входят в число ведущих в Дельте Красной реки благодаря особым программам поддержки сельскохозяйственного и сельского экономического развития.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Ниньбинь Чан Ань Зунг подчеркнул, что развитие зелёного, чистого и органического сельского хозяйства – это стратегическое направление и мощный двигатель для отрасли. В ближайшее время Ниньбинь расширит масштабы органического производства, создаст концентрированные производственные зоны, применит передовые стандарты органического производства, окажет поддержку фермерам в преобразовании производства; продолжит связывать сельское хозяйство с познавательным туризмом, создаст больше достопримечательностей и разовьет общественный туризм для знакомства с традиционными сельскохозяйственными продуктами. Также Ниньбинь продолжит связывать сельское хозяйство с экотуризмом и агротуризмом, создавая новые туристические маршруты и объекты для знакомства с характерной продукцией региона.
Одновременно провинция окажет поддержку предприятиям в построении брендов, сертификации и продвижении продукции, расширении рынков сбыта; привлечёт инвестиции в сферу высоких технологий и цифровой трансформации; будет активно внедрять современные методы управления производством, прослеживаемости и дистрибуции товаров. Кроме того, Ниньбинь намерен укреплять международное сотрудничество, обмениваться опытом с зарубежными странами, организациями и компаниями для повышения производственного и управленческого потенциала.