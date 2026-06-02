НОВОСТИ
Развитие четырёх высших учебных заведений до уровня передовых университетов Азии
Цель Проекта заключается в развитии Экономического университета города Хошимина, Медико-фармацевтического университета Хошимина, Вьетнамско-германского университета и Национального университета Хошимина в ведущие центры подготовки высококвалифицированных кадров, научных исследований, инноваций и трансфера технологий в Азии, которые станут движущей силой развития высшего образования и будут способствовать социально-экономическому развитию и международной интеграции Хошимина и Юго-Восточного региона Вьетнама.
Включение ряда университетов в число 100 лучших вузов Азии
К 2035 году предполагается, что Экономический университет Хошимина, Медико-фармацевтический университет Хошимина и Вьетнамско-германский университет станут ключевыми государственными высшими учебными заведениями Юго-Восточного региона и всей страны, будут обладать современной технической инфраструктурой и материально-технической базой, соответствующей региональным стандартам, а также сохранят позиции среди ведущих университетов Азии в своих профильных областях.
В частности, Экономический университет Хошимина должен стать многопрофильным университетом, входящим в число 100 ведущих высших учебных заведений Азии в области экономики, бизнеса и управления, способствуя превращению Хошимина и Юго-Восточного региона в ведущий экономический, финансовый и торговый центр страны и региона.
Медико-фармацевтический университет Хошимина должен укрепить статус одного из ведущих высших учебных заведений Вьетнама в области наук о здоровье и соответствовать критериям группы 100 лучших университетов Азии по подготовке высококвалифицированных медицинских кадров, проведению научных исследований, внедрению и трансферу передовых медицинских технологий международного уровня, содействуя повышению качества здравоохранения в Юго-Восточном регионе и по всей стране.
Вьетнамско-германский университет должен развиваться как исследовательский университет, функционирующий по модели ведущих исследовательских университетов Федеративной Республики Германия, и стать выдающимся центром подготовки кадров, инженерных исследований и инноваций, соответствующим критериям группы 200 лучших университетов Азии в таких областях, как точные и интеллектуальные технологии, полупроводниковые микросхемы, искусственный интеллект (ИИ), наука о данных и другие ключевые научно-технические направления, способствуя привлечению инвестиций и развитию высоких технологий в Хошимине, Юго-Восточном регионе и стране в целом.
К 2050 году все три университета должны сохранить уровень подготовки кадров, научных исследований и управления, соответствующий группе 100 ведущих университетов Азии, и вместе с Национальным университетом Хошимина играть ключевую роль в образовании, научных исследованиях, разработке и трансфере технологий в конкурентоспособных на региональном уровне областях, выступая ядром устойчивого социально-экономического развития и содействуя превращению Хошимина и Юго-Восточного региона в один из ведущих финансовых, образовательных и медицинских центров страны и Юго-Восточной Азии.
Пять ключевых задач и решений
Проект предусматривает пять основных направлений работы для достижения поставленных целей:
модернизация технической инфраструктуры и материально-технической базы, расширение пространства развития университетов;
формирование и развитие кадрового состава, отвечающего требованиям международной интеграции;
обновление и повышение качества образования в соответствии с международными стандартами;
укрепление научно-исследовательского потенциала, расширение международной публикационной активности, развитие механизмов сотрудничества и государственного заказа на выполнение научных исследований и трансфер технологий;
усиление взаимодействия с местными органами власти и предприятиями Юго-Восточного региона в подготовке высококвалифицированных кадров, решении специфических региональных задач и обеспечении устойчивого социально-экономического развития региона и страны.
В рамках Проекта предусматриваются модернизация, расширение и завершение формирования инфраструктуры Экономического университета в Хошимине как центра «умного университета», интегрированного в международное образовательное пространство; расширение кампуса Экономического университета Хошимина в провинции Виньлонг и развитие его филиала в провинции Кханьхоа с целью превращения их в центры глобального образовательного взаимодействия, подготовки кадров, консалтинга, научных исследований и трансфера знаний и технологий с высоким уровнем международной интеграции.
Планируется контролируемое применение ИИ в обучении, научных исследованиях и управлении при обеспечении безопасности, прозрачности, подотчётности и соблюдении требований по защите данных, академической этике и добросовестности; развитие открытых образовательных ресурсов; интеграция и совместное использование университетских баз данных с отраслевыми базами данных высшего образования и Национальным центром данных; формирование профессионального корпуса управленцев, сопоставимого по уровню с ведущими университетами Азии, а также укрепление университетского управления посредством краткосрочных программ повышения квалификации и обмена опытом с передовыми университетами мира.
Предусматривается обновление содержания образовательных программ и систем оценки качества; регулярный пересмотр и сопоставление учебных программ с программами университетов, входящих в число 100 лучших вузов Азии и мира; расширение взаимного признания учебных дисциплин и образовательных программ; развитие междисциплинарных программ обучения с интеграцией цифровой экономики и Целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций; увеличение числа междисциплинарных модулей между различными образовательными программами и университетами.
Развитие программ подготовки талантливых и высококвалифицированных специалистов
Проект предусматривает разработку и развитие программ подготовки талантливых, высококачественных, специализированных кадров на основе сильных сторон каждого университета с обеспечением результатов обучения, соответствующих требованиям внутреннего и международного рынков труда.
Заинтересованные стороны будут внедрять современные методы обучения, направленные на развитие активности, самостоятельности и творческого потенциала студентов; расширять практику взаимного признания образовательных программ между отечественными и зарубежными учебными заведениями; укреплять сотрудничество с ведущими зарубежными университетами; разрабатывать современные учебники, электронные образовательные ресурсы и онлайн-курсы; а также формировать модель цифрового высшего образования.
Университеты будут проводить интернационализацию образовательных программ и учебной среды посредством развития международного сотрудничества, обмена преподавателями и студентами, реализации международных исследовательских проектов; модернизации материально-технической базы в соответствии с международными стандартами; расширения академического сотрудничества и студенческих обменов с ведущими университетами Азии; продвижения совместных образовательных и научных проектов во Вьетнаме и других странах региона.