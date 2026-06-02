Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Развитие четырёх высших учебных заведений до уровня передовых университетов Азии

К 2035 году предполагается, что Экономический университет Хошимина, Медико-фармацевтический университет Хошимина и Вьетнамско-германский университет станут ключевыми государственными высшими учебными заведениями Юго-Восточного региона и всей страны, будут обладать современной технической инфраструктурой и материально-технической базой, соответствующей региональным стандартам, а также сохранят позиции среди ведущих университетов Азии в своих профильных областях.
  Национальный университет города Хошимина. Фото: vnuhcm.edu.vn  
Заместитель Премьер-министра Ле Тьен Тяу подписал Решение № 966/QĐ-TTg об утверждении Проекта развития ряда крупных высших учебных заведений Юго-Восточного региона Вьетнама с целью достижения ими уровня передовой группы ведущих университетов Азии.

Цель Проекта заключается в развитии Экономического университета города Хошимина, Медико-фармацевтического университета Хошимина, Вьетнамско-германского университета и Национального университета Хошимина в ведущие центры подготовки высококвалифицированных кадров, научных исследований, инноваций и трансфера технологий в Азии, которые станут движущей силой развития высшего образования и будут способствовать социально-экономическому развитию и международной интеграции Хошимина и Юго-Восточного региона Вьетнама.

Включение ряда университетов в число 100 лучших вузов Азии

К 2035 году предполагается, что Экономический университет Хошимина, Медико-фармацевтический университет Хошимина и Вьетнамско-германский университет станут ключевыми государственными высшими учебными заведениями Юго-Восточного региона и всей страны, будут обладать современной технической инфраструктурой и материально-технической базой, соответствующей региональным стандартам, а также сохранят позиции среди ведущих университетов Азии в своих профильных областях.

В частности, Экономический университет Хошимина должен стать многопрофильным университетом, входящим в число 100 ведущих высших учебных заведений Азии в области экономики, бизнеса и управления, способствуя превращению Хошимина и Юго-Восточного региона в ведущий экономический, финансовый и торговый центр страны и региона.

Медико-фармацевтический университет Хошимина должен укрепить статус одного из ведущих высших учебных заведений Вьетнама в области наук о здоровье и соответствовать критериям группы 100 лучших университетов Азии по подготовке высококвалифицированных медицинских кадров, проведению научных исследований, внедрению и трансферу передовых медицинских технологий международного уровня, содействуя повышению качества здравоохранения в Юго-Восточном регионе и по всей стране.

Вьетнамско-германский университет должен развиваться как исследовательский университет, функционирующий по модели ведущих исследовательских университетов Федеративной Республики Германия, и стать выдающимся центром подготовки кадров, инженерных исследований и инноваций, соответствующим критериям группы 200 лучших университетов Азии в таких областях, как точные и интеллектуальные технологии, полупроводниковые микросхемы, искусственный интеллект (ИИ), наука о данных и другие ключевые научно-технические направления, способствуя привлечению инвестиций и развитию высоких технологий в Хошимине, Юго-Восточном регионе и стране в целом.

К 2050 году все три университета должны сохранить уровень подготовки кадров, научных исследований и управления, соответствующий группе 100 ведущих университетов Азии, и вместе с Национальным университетом Хошимина играть ключевую роль в образовании, научных исследованиях, разработке и трансфере технологий в конкурентоспособных на региональном уровне областях, выступая ядром устойчивого социально-экономического развития и содействуя превращению Хошимина и Юго-Восточного региона в один из ведущих финансовых, образовательных и медицинских центров страны и Юго-Восточной Азии.

Пять ключевых задач и решений

Проект предусматривает пять основных направлений работы для достижения поставленных целей:

модернизация технической инфраструктуры и материально-технической базы, расширение пространства развития университетов;
формирование и развитие кадрового состава, отвечающего требованиям международной интеграции;
обновление и повышение качества образования в соответствии с международными стандартами;
укрепление научно-исследовательского потенциала, расширение международной публикационной активности, развитие механизмов сотрудничества и государственного заказа на выполнение научных исследований и трансфер технологий;
усиление взаимодействия с местными органами власти и предприятиями Юго-Восточного региона в подготовке высококвалифицированных кадров, решении специфических региональных задач и обеспечении устойчивого социально-экономического развития региона и страны.

В рамках Проекта предусматриваются модернизация, расширение и завершение формирования инфраструктуры Экономического университета в Хошимине как центра «умного университета», интегрированного в международное образовательное пространство; расширение кампуса Экономического университета Хошимина в провинции Виньлонг и развитие его филиала в провинции Кханьхоа с целью превращения их в центры глобального образовательного взаимодействия, подготовки кадров, консалтинга, научных исследований и трансфера знаний и технологий с высоким уровнем международной интеграции.

Планируется контролируемое применение ИИ в обучении, научных исследованиях и управлении при обеспечении безопасности, прозрачности, подотчётности и соблюдении требований по защите данных, академической этике и добросовестности; развитие открытых образовательных ресурсов; интеграция и совместное использование университетских баз данных с отраслевыми базами данных высшего образования и Национальным центром данных; формирование профессионального корпуса управленцев, сопоставимого по уровню с ведущими университетами Азии, а также укрепление университетского управления посредством краткосрочных программ повышения квалификации и обмена опытом с передовыми университетами мира.

Предусматривается обновление содержания образовательных программ и систем оценки качества; регулярный пересмотр и сопоставление учебных программ с программами университетов, входящих в число 100 лучших вузов Азии и мира; расширение взаимного признания учебных дисциплин и образовательных программ; развитие междисциплинарных программ обучения с интеграцией цифровой экономики и Целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций; увеличение числа междисциплинарных модулей между различными образовательными программами и университетами.

Развитие программ подготовки талантливых и высококвалифицированных специалистов

Проект предусматривает разработку и развитие программ подготовки талантливых, высококачественных, специализированных кадров на основе сильных сторон каждого университета с обеспечением результатов обучения, соответствующих требованиям внутреннего и международного рынков труда.

Заинтересованные стороны будут внедрять современные методы обучения, направленные на развитие активности, самостоятельности и творческого потенциала студентов; расширять практику взаимного признания образовательных программ между отечественными и зарубежными учебными заведениями; укреплять сотрудничество с ведущими зарубежными университетами; разрабатывать современные учебники, электронные образовательные ресурсы и онлайн-курсы; а также формировать модель цифрового высшего образования.

Университеты будут проводить интернационализацию образовательных программ и учебной среды посредством развития международного сотрудничества, обмена преподавателями и студентами, реализации международных исследовательских проектов; модернизации материально-технической базы в соответствии с международными стандартами; расширения академического сотрудничества и студенческих обменов с ведущими университетами Азии; продвижения совместных образовательных и научных проектов во Вьетнаме и других странах региона.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Двуязычная книга и фотовыставка посвящены наследию Президента Хо Ши Мин

Двуязычная книга и фотовыставка посвящены наследию Президента Хо Ши Мин

Изданная по случаю 76-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией (1950–2026 годы), двуязычная фото-книга всесторонне освещает деятельность Нгуен Ай Куока – Хо Ши Мина в бывшем Советском Союзе с начала XX века до конца его жизни.
ПОДРОБНЕЕ

Top