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Развитие цифровой экономики для повышения престижа страны
В связи с этим 8 июля в Ханое состоялся семинар под названием "Верификация и прослеживаемость - движущая сила устойчивой цифровой экономики Вьетнама", в котором приняли участие представители государственных министерств, эксперты в области технологий, международные организации и отечественные предприятия.
Мероприятие было организовано совместно Национальной ассоциацией данных и Министерством общественной безопасности с целью поиска решений, способствующих применению технологий для проверки и отслеживания продукции. Цель - повысить прозрачность, бороться с коммерческим мошенничеством и защитить потребителей в условиях цифровой экономики.
В своем вступительном слове Фам Минь Тьен, заместитель директора Национального центра данных при Министерстве общественной безопасности, сказал: «Обеспечение подлинности, прозрачности и прослеживаемости товаров и услуг не только важно для внутреннего управления, но и является обязательным стандартом для международной интеграции и расширения рынка».
Выступавшие на мероприятии единодушно согласились с тем, что прослеживаемость - это уже не выбор, а неизбежное требование на пути цифровой трансформации. Идентификация, проверка и прослеживаемость становятся тремя ключевыми столпами прозрачной, устойчивой и ответственной экономики - от продуктов питания и фармацевтики до промышленных товаров.
Буй Ба Чинь, исполняющий обязанности директора Национального центра штрихового кодирования при Министерстве науки и технологий, указал на отсутствие последовательности в системах проверки и отслеживания продукции во Вьетнаме.
Он отметил, что, хотя в стране были приняты десятки национальных стандартов, касающихся отслеживаемости, их реализация остается фрагментарной, отсутствуют механизмы обязательного исполнения и комплексная система данных, объединяющая министерства, сектора и населенные пункты.
Буй Ба Чинь подчеркнул, что "прослеживаемость - это мощный инструмент борьбы с коммерческим мошенничеством, но он эффективен только в том случае, если стандартизирован в соответствии с национальными правилами и совместим с международными системами. Нам нужна единая национальная платформа, эффективно управляемая, которая связывает данные от производства сырья до конечной продукции, создавая тем самым прозрачную цепочку создания стоимости, которая поддерживает экспорт и защищает потребителей".
Он также подчеркнул потенциал таких технологий, как QR-коды, штрих-коды и блокчейн, в создании "цифрового паспорта" для товаров - всеобъемлющей базы данных, в которой фиксируется весь путь продукта. "Это не только требование прозрачности, но и стратегический инструмент для подтверждения качества вьетнамской продукции на мировой арене", - сказал он.
Хоанг Туан Ань, директор по технологиям ECO Pharmaceutical JSC, сказал, что с точки зрения бизнеса прослеживаемость будет служить "гарантией доверия" для потребителей, особенно в фармацевтическом секторе. Внедрение технологий отслеживания в режиме реального времени позволит предприятиям контролировать качество продукции и эффективно соблюдать международные стандарты.
Говоря об институциональных и технологических аспектах, Нгуен Хи, руководитель отдела технологий Национальной ассоциации данных, отметил, что существующая во Вьетнаме экосистема отслеживания остается разрозненной, не стандартизированной и еще не полностью одобренной государством.
Нгуен Хи добавил: "Поскольку страна переживает цифровую трансформацию, интеграция технологий в систему отслеживания должна быть обязательной и осуществляться как комплексная политика, сверху вниз, с последовательным управлением от центрального до местного уровня и применительно ко всем предприятиям. Только тогда мы сможем по-настоящему идентифицировать, проверять и отслеживать продукцию".
Он также подчеркнул важнейшую роль данных: "В прослеживаемости данные - самый насущный и решающий компонент. Только благодаря полному использованию и бесшовной связи данных мы сможем построить современную и устойчивую цифровую экономику".
Помимо выступлений экспертов, на конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между PILA Group и АО «ЭКО Фармасьютикал» по внедрению передовой платформы верификации и прослеживаемости в фармацевтическом секторе.
Это партнерство знаменует собой конкретный шаг в применении технологии цифровой идентификации (DID), многослойных QR-кодов и блокчейна во всей цепочке поставок лекарств, помогая бороться с контрафактной продукцией и укреплять репутацию вьетнамской фармацевтической промышленности.
Конференция подтвердила, что верификация и прослеживаемость - это не просто технические вопросы, а фундаментальные основы для укрепления социального доверия и национальной конкурентоспособности. По мере того как прозрачность станет нормой, прослеживаемость послужит Вьетнаму воротами для продвижения к действительно устойчивой цифровой экономике.