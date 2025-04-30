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Развитие ценности туров по историческим и культурным памятникам
В городе Хошимине насчитывается почти 190 официально признанных исторических и культурных памятников, многие из которых связаны с войной сопротивления американской агрессии за спасение страны. Эти памятники бережно сохраняются и развиваются ценности.
По данным Департамента туризма города Хошимина, в последнее время туристические продукты города развивались довольно впечатляюще, с всё более разнообразными турами, среди которых нельзя не упомянуть туры и туристические продукты, связанные с историко-культурными памятниками. Один из туров, который оставляет глубокое впечатление и привлекает множество туристов, - это тур «Сайгонский спецназ», который позволяет туристам посетить и испытать множество увлекательных мероприятий на территории исторического памятного комплекса.
Во время тура туристы могут познакомиться с такими достопримечательностями, как секретный почтовый ящик и наземный бункер спецназа Сайгонского спецназа, музей Сайгонского спецназа, оружейный склад спецназа, участвовавшего в нападении на Дворц независимости в 1968 году, мемориальная плита в честь павших бойцов Сайгонского спецназа во время Всеобщего наступления и восстания в Тэт 1968 года и другие. Эти направления оставляют глубокое впечатление, позволяя прочувствовать особый исторический период и подвиги бойцов спецназа, сражавшихся за воссоединение страны.
На основе опыта организации туров, связанных с историко-культурными памятниками, Нгуен Нгок Чинь из туристической компании Penguin Travel рассказала, в последнее время исторические туры с названиями «История и природа», «Легендарные тоннели», а также направления, связанные с историко-культурными воспоминаниями и памятниками, такими как тоннели Кучи и тоннели Футхохоа, получили большую популярность у туристов. Многие посетители делятся своими эмоциями и признательностью за возможность прикоснуться к героической истории нации на фоне современных усилий по сохранению культурного наследия в городе Хошимин.
Расширение связей и развитие креативных подходов
Говоря об эффективном использовании туристического потенциала историко-культурных памятников, многие эксперты отмечают, что во Вьетнаме значительное внимание уделяется разработке революционных исторических памятников, что способствует привлечению туристов. С одной стороны, это обогащает формы туризма, отвечая на всё более разнообразные потребности туристов; с другой - способствует популяризации ценностей памятников, усиливая воспитательную функцию и укрепляя культурно-исторические традиции нации.
Тем не менее, важным моментом остаётся необходимость не только предоставлять экскурсионную информацию, но и создавать на каждом памятнике интересные формы впечатления для туристов. Также важно выстраивать логичные маршруты, связывающие несколько точек в рамках одного значимого путешествия.
Туристка Данг Тхы Хиен из района Донгда (Ханой) поделилась своими впечатлениями от посещения национального историко-культурного памятника особого значения - тоннели Кучи. В начале этого года она не только побывала в самом памятнике и спустилась в подземные туннели, но и смогла насладиться программой « Луна в боевом лагере », которая воссоздаёт ночную жизнь жителей Кучи в освобождённой зоне в период 1961–1964 годов. В программе были представлены сцены рытья туннелей, плетения под лунным светом, молодёжь, молотящая рис, народные песни, рыночные сцены и концертные выступления для солдат и партизан.
Такой творческий и художественно оформленный подход к реконструкции жизни тех времён оказался не только полезным, особенно для молодёжи, помогая лучше понять историю своей родины, но и вызвал интерес у иностранных туристов, способствуя их пониманию и любви к Вьетнаму и его народу. Данг Тхы Хиен выразила надежду, что и другие историко-культурные памятники будут развивать подобные креативные программы и театрализованные представления для привлечения как отечественных, так и зарубежных туристов.
По словам заместителя председателя Народного комитета Хошимина Нгуен Ван Зунга, 2025 год имеет особое значение как для города, так и для всей страны - с множеством крупных юбилейных событий, знаменующих начало новой эпохи национального подъема. В этой связи туризм, как один из двигателей экономического рост а города, требует более глубокого обновления и креативных подходов. Туристические объекты, связанные с историко-культурным памятниками, продолжают играть ключевую роль, утверждая статус Хошимина как одного из ведущих туристических направлений страны.
Город сосредоточится на повышении качества и диверсификации туристических продуктов, максимально используя свои уникальные преимущества; будет разработан план развития культурно-исторического туризма с посланием, ориентированным на «мир» и «счастье». Целью на 2025 год является приём 8,5 миллиона иностранных туристов и 45 миллионов внутренних туристов, что подтвердит туристический бренд города Хошимин на международной карте.