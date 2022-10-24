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Развитие хороших отношений между Национальным собранием Вьетнама и Камбоджи
По приглашению председателя НС Выонг Динь Хюэ Председатель Сената Королевства Камбоджа Самдеч Сай Чхум во главе высокопоставленной делегации Королевства Камбоджа с 24 по 26 октября посетит Вьетнам с официальным визитом.
Это важное внешнеполитическое мероприятие между НС Вьетнама и Сенатом Камбоджи в 2022 году в Год дружбы Вьетнам-Камбоджа, Камбоджа-Вьетнам по случаю 55-летия установления дипломатических отношений двух стран (24 июня 1967 г.) поспособствует укреплению политической сплоченности и доверия между двумя партиями, двумя государствами и двумя законодательными органами.
Стабильное развитие дружественной и традиционной дружбы
Ханой 23 октября (ВИА)--
Продолжая большие достижения в исторический период сотрудничества и вместе борьбы за независимость, вьетнамско-камбоджийские отношения в последние годы продолжают стабильно развиваться.
После того, как две страны вновь открылись и Камбоджа успешно провела выборы общин/кварталов 5-го созыва, обмен делегациями высокого уровня и на всех уровнях резко увеличился.
Обе стороны координировали организацию множества значимых мероприятий в рамках Года дружбы Вьетнама и Камбоджи 2022 г. и 55-летия установления дипломатических отношений (24 июня 1967 г. - 24 июня 2022 г.), особенно церемонию 45-летия премьер-министра Хун Сена «Путешествие Хун Сена к свержению геноцидного режима Пол Пота», проходившую под сопредседательством двух премьер-министров в приграничной зоне провинции Биньфыок-Тбонгхмум 20 июня 2022 года, а также церемонию 20 июня 2022 года в честь празднования 55-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей с участием заместителя премьер-министра Камбоджи, председателя Ассоциации дружбы Камбоджа-Вьетнам Мен Сэма Ана в Ханое 24 июня 2022 г.
Вьетнам приветствовал генерала Хун Мане, заместителя главнокомандующего и по совместительству командующего сухопутными войсками Королевской камбоджийской армии, который прибыл с рабочим визитом во Вьетнам с 7 по 9 августа 2022 года.
Товарооборот двух стран в 2021 году достиг 9,54 млрд. долл. США, что на 79,1% больше, чем в 2020 году; только за 7 месяцев 2022 года (с января по июль) он достиг 7,08 млрд. долл. США, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
На сегодняшний день Вьетнам имеет 188 действующих инвестиционных проектов в Камбодже с общим зарегистрированным капиталом в 2,8 млрд. долл. США, сохраняя лидирующие позиции в АСЕАН и в пятерке стран с крупнейшими прямыми инвестициями в Камбодже.
Важные механизмы двустороннего сотрудничества (Совместный комитет, Конференция по сотрудничеству и развитию приграничных провинций...) продолжают приносить хорошие результаты.
Сотрудничеству в области обороны, безопасности, границ, образования и обучения, науки и технологий, туризма и народного обмена между двумя странами продолжает уделяться большое внимание; отношения между провинциями, имеющими общую границу, высоко ценятся, активно развиваются в приграничных местностях и общинах, помогая оперативно решать возникающие проблемы.
Количество вьетнамских туристов в Камбодже за первые 3 месяца 2022 года достигло 46.303 человек, заняв первое место в тройке стран с наибольшим количеством туристов, приезжающих в Камбоджу. Вьетнамская помощь Камбодже также эффективно продолжает оказываться.
Содействие сотрудничеству между НС Вьетнама и Камбоджи
Что касается отношений между двумя законодательными органами, то на протяжении многих лет отношения между ними хорошо развивались как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
Обе стороны подписали и эффективно выполнили Соглашение о сотрудничестве между двумя НС, подписанное в мае 2019 года.
НС Вьетнама недавно приветствовало председателя НС Самдека Хенга Самрина и высокопоставленную делегацию НС Королевства Камбоджа с официальным визитом во Вьетнаме с 12 по 14 сентября 2022 года.
В рамках визита председатель НС Самдеч Хенг Самрин нанес визит вежливости генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу и президенту Нгуен Суан Фуку; встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем, провел переговоры с председателем НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ.
Хотя поездка была короткой, но она имела большой успех, а практические и эффективные обмены внесли практический вклад в развитие отношений «добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости» между Вьетнамом и Камбоджей.
В рамках двусторонних отношений обе стороны сотрудничали синхронно и эффективно; поддерживали обмены делегациями высокого уровня, обмен опытом работы, обмены на уровне комитетов, визиты между парламентскими группами двух стран для обмена опытом и знаниями в области законодательства, надзора и принятия решений важных национальных проблем; в то же время договорились совместно усиливать координацию, проверку, побуждение, продвижение и надзор за министерствами, отраслями, местностями и предприятиями в реализации соглашений и договоров, подписанных между двумя странами; углубляют более практические и эффективные отношения всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.
На региональных и международных межпарламентских форумах (IPU, AIPA, APF, APPF, ASEP...) делегации НС двух стран активизировали обмены и консультации, и согласовали позиции по вопросам, представляющим взаимный интерес на региональном и международном уровнях. Кроме того, они также откровенно обменивались мнениями по вопросам с разными мнениями.
Продолжается обмен делегациями высокого уровня между двумя сторонами в рамках Года дружбы Вьетнам-Камбоджа 2022 г., в том числе визит во Вьетнам председателя НС Королевства Камбоджа Самдека Хенг Самрина и высокопоставленной делегации НС, визит председателя Сената Королевства Камбоджа Самдека Сай Чхума в сентябре, что предоставляет обеим сторонам возможность обмениваться мнениями и оценить результаты сотрудничества между двумя законодательными органами за прошедшее время.
Стороны также обсудили конкретные меры по развитию сотрудничества между специализированными учреждениями НС Вьетнама и Сената Камбоджи, а также между парламентариями двух стран по обмену профессиональным опытом в законодательной сфере, надзора и решении важных вопросов стран, способствуя укреплению и развитию добрососедских отношений, традиционной дружбы, всестороннего и долгосрочного устойчивого сотрудничества между двумя сторонами.
Это первый обмен высокопоставленными делегациями между НС Вьетнама и Сенатом Камбоджи после пандемии COVID-19, а также первый прямой контакт между председателем Сената Камбоджи Сай Чхумом и председателем НС Выонг Динь Хюэ.