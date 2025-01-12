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Развитие туризма в дельте Меконга с применением VR и AR технологий
Среди популярных туристических достопримечательностей можно выделить: мемориальный комплекс президента Тон Дык Тханга (провинция Анжанг); систему плавучих рынков, таких как Кайранг (Кантхо), Нганам (Шокчанг) и Нгабаи (Хаужанг); дом «Принца Бакльеу» (Бакльеу); комплекс памятников Тхатшон. Кроме того, в регионе находятся другие достопримечательности, такие как Хатиен, остров Фукуок (Киенжанг), мыс Камау, заповедник Донгтхап-Мыой и другие.
Эти достопримечательности можно оцифровать с помощью технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), предоставляя туристам реалистичный и захватывающий опыт. Например, технология VR может воссоздать атмосферу плавучего рынка Кайранг, позволяя пользователям через VR-очки почувствовать весь процесс торговли на воде, не выходя из дома. Технологии VR/AR также помогают улучшить персонализированный опыт и предлагают виртуальное исследование для туристов до их фактического посещения мест.
По мнению Ву Туан Виета, директора компании Vietnam Virtual Reality Technology Development, технологии VR/AR, обеспечивающие реалистичные впечатления, становятся важным инструментом для развития туристической отрасли. Они не только удовлетворяют потребности современного туризма, но и способствуют развитию цифровой экономики, повышая конкурентоспособность города Кантхо и региона дельты Меконга на национальной и международной арене.
Провинции и города региона активно развивают умный туризм, внедряя информационные технологии в туристическую сферу. Создаются интеллектуальные туристические порталы, внедряются цифровые технологии в маркетинг и развиваются приложения, основанные на искусственном интеллекте, 3D-турах и виртуальной реальности. Это помогает туристам получать уникальный опыт, определять местоположение достопримечательностей и пользоваться интерактивными картами для навигации.
Как отметила Чан Донг Фыонг Ан, заместитель директора Департамента науки и технологий города Кантхо, город уже запустил туристический портал и приложение Can Tho Tourism, позволяющее туристам искать информацию о направлениях, ресторанах, достопримечательностях, магазинах, развлечениях, турах и мероприятиях.
Кроме того, туристическая отрасль города Кантхо планирует полностью оцифровать туристические объекты, культурно-развлекательные мероприятия и представить 3D-модели (VR360) основных достопримечательностей. На начальном этапе это будет сделано для таких мест, как Храм королей Хунгов, пристань Нинькиеу, старинный дом Биньтхюи и плавучий рынок Кайранг.
Тем не менее, по словам доктора Чан Хыу Хиепа, заместителя председателя Ассоциации туризма дельты Меконга, применение технологий виртуальной реальности в туристической сфере региона сталкивается с определёнными ограничениями, такими как недостаточная технологическая инфраструктура, нехватка квалифицированных кадров и отсутствие стимулирующих политик. Устройства VR/AR, такие как виртуальные очки или 3D-проекторы, ещё не распространены.
Для преодоления этих трудностей доктор Чан Хыу Хиеп предложил комплексный подход с упором на три ключевых направления: создание механизмов и политик для расширения применения VR/AR в образовании, подготовке кадров и туристической отрасли; развитие технологической инфраструктуры и активное продвижение цифровой трансформации; укрепление региональных связей и создание «Кластера туризма», связанного с VR/AR; а также внедрение VR/AR для развития образования и подготовки кадров.