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Развитие стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией на содержательной и устойчивой основе
Особо было отмечено, что парламенты двух стран продолжают эффективно выполнять роль важного канала политического диалога, способствуя практической реализации договорённостей, достигнутых руководителями высшего уровня, в интересах народов обеих стран. Национальное собрание Вьетнама тесно взаимодействует с Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством, министерствами, ведомствами и местными органами власти обеих стран в целях эффективного выполнения соглашений о сотрудничестве в области торговли, инвестиций, науки и технологий, образования, культуры и туризма.
Выразив удовлетворение позитивными результатами сотрудничества Санкт-Петербурга с Ханоем, городом Хошимином и рядом других регионов Вьетнама, заместитель Председателя Национального собрания подчеркнул, что Национальное собрание Вьетнама неизменно поддерживает и создаёт благоприятные условия для расширения взаимодействия между регионами двух стран на основе взаимодополняющих преимуществ. Это способствует укреплению Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией, а также развитию сотрудничества между министерствами, ведомствами и регионами Вьетнама и Санкт-Петербургом.
Нгуен Зоан Ань выразил признательность руководству и жителям Санкт-Петербурга за неизменно тёплое отношение к Вьетнаму и Президенту Хо Ши Мину. Он отметил, что в городе регулярно проводятся памятные мероприятия, культурные и образовательные обмены, а также акции по продвижению туризма, способствующие укреплению взаимопонимания, дружбы и связей между народами двух стран.
Заместитель Председателя Национального собрания особо отметил, что активное продвижение сторонами соглашения о взаимной отмене виз для организованных туристических групп будет способствовать расширению гуманитарных обменов и дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между двумя государствами.
Нгуен Зоан Ань также высоко оценил вклад заместителя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслава Геннадиевича Калганова и руководства города в развитие вьетнамско-российской дружбы, выразив надежду, что он и впредь будет играть роль важного связующего звена, тесно взаимодействуя с компетентными органами Вьетнама в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Поблагодарив руководство Санкт-Петербурга за постоянную заботу и создание благоприятных условий для стабильной жизни, учёбы и работы вьетнамской общины в городе, заместитель Председателя Национального собрания подчеркнул, что проживающие в Санкт-Петербурге вьетнамцы не только вносят позитивный вклад в социально-экономическое развитие города, но и являются важным мостом дружбы, способствующим укреплению гуманитарных связей между двумя странами.
Заместитель Председателя Национального собрания выразил уверенность, что Санкт-Петербург и впредь будет оставаться одним из ведущих российских регионов в развитии сотрудничества с Вьетнамом, внося весомый вклад в дальнейшее укрепление Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией на прочной, эффективной и устойчивой основе.
Поблагодарив Нгуен Зоан Аня за оказанный приём, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Геннадиевич Калганов поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и выборов депутатов Национального собрания XVI созыва, а также депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов, отметив, что эти результаты свидетельствуют о доверии народа Вьетнама к руководящей роли партии.
Вячеслав Геннадиевич Калганов отметил, что проявляет большой интерес к курсу и политике Коммунистической партии Вьетнама в области молодёжной политики, культурного сотрудничества, развития науки, технологий и инноваций, а также высоко оценил значительные достижения Вьетнама за последнее время.
Вспоминая свои положительные впечатления от визитов и работы делегаций высокого уровня Национального собрания Вьетнама в Санкт-Петербурге, Вячеслав Геннадиевич Калганов заявил, что город рассчитывает и впредь принимать официальные парламентские делегации Вьетнама.
Он также подчеркнул, что Российская Федерация неизменно придаёт большое значение развитию отношений с Вьетнамом, в том числе взаимодействию между законодательными органами двух стран. По его словам, руководство Санкт-Петербурга рассматривает развитие сотрудничества с Вьетнамом в целом и его регионами в частности в качестве одного из приоритетных направлений, что будет способствовать дальнейшему содержательному и эффективному развитию российско-вьетнамских отношений.