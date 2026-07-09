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Развитие стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией на содержательной и устойчивой основе

Во второй половине дня 8 июля в Ханое заместитель Председателя Национального собрания Нгуен Зоан Ань принял заместителя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Российской Федерации Вячеслава Геннадиевича Калганова.
  Заместитель Председателя Национального собрания Нгуен Зоан Ань принимает заместителя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга (Российская Федерация) Вячеслава Калганова. Фото: ВИА  
В ходе встречи заместитель Председателя Национального собрания Нгуен Зоан Ань высоко оценил позитивную динамику развития отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией за последнее время, подчеркнув, что регулярный обмен делегациями и контакты на высоком уровне способствуют расширению сотрудничества двух стран во многих сферах.

Особо было отмечено, что парламенты двух стран продолжают эффективно выполнять роль важного канала политического диалога, способствуя практической реализации договорённостей, достигнутых руководителями высшего уровня, в интересах народов обеих стран. Национальное собрание Вьетнама тесно взаимодействует с Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством, министерствами, ведомствами и местными органами власти обеих стран в целях эффективного выполнения соглашений о сотрудничестве в области торговли, инвестиций, науки и технологий, образования, культуры и туризма.

Выразив удовлетворение позитивными результатами сотрудничества Санкт-Петербурга с Ханоем, городом Хошимином и рядом других регионов Вьетнама, заместитель Председателя Национального собрания подчеркнул, что Национальное собрание Вьетнама неизменно поддерживает и создаёт благоприятные условия для расширения взаимодействия между регионами двух стран на основе взаимодополняющих преимуществ. Это способствует укреплению Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией, а также развитию сотрудничества между министерствами, ведомствами и регионами Вьетнама и Санкт-Петербургом.

Нгуен Зоан Ань выразил признательность руководству и жителям Санкт-Петербурга за неизменно тёплое отношение к Вьетнаму и Президенту Хо Ши Мину. Он отметил, что в городе регулярно проводятся памятные мероприятия, культурные и образовательные обмены, а также акции по продвижению туризма, способствующие укреплению взаимопонимания, дружбы и связей между народами двух стран.

Заместитель Председателя Национального собрания особо отметил, что активное продвижение сторонами соглашения о взаимной отмене виз для организованных туристических групп будет способствовать расширению гуманитарных обменов и дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

Нгуен Зоан Ань также высоко оценил вклад заместителя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслава Геннадиевича Калганова и руководства города в развитие вьетнамско-российской дружбы, выразив надежду, что он и впредь будет играть роль важного связующего звена, тесно взаимодействуя с компетентными органами Вьетнама в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Поблагодарив руководство Санкт-Петербурга за постоянную заботу и создание благоприятных условий для стабильной жизни, учёбы и работы вьетнамской общины в городе, заместитель Председателя Национального собрания подчеркнул, что проживающие в Санкт-Петербурге вьетнамцы не только вносят позитивный вклад в социально-экономическое развитие города, но и являются важным мостом дружбы, способствующим укреплению гуманитарных связей между двумя странами.

Заместитель Председателя Национального собрания выразил уверенность, что Санкт-Петербург и впредь будет оставаться одним из ведущих российских регионов в развитии сотрудничества с Вьетнамом, внося весомый вклад в дальнейшее укрепление Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией на прочной, эффективной и устойчивой основе.

Поблагодарив Нгуен Зоан Аня за оказанный приём, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Геннадиевич Калганов поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и выборов депутатов Национального собрания XVI созыва, а также депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов, отметив, что эти результаты свидетельствуют о доверии народа Вьетнама к руководящей роли партии.

Вячеслав Геннадиевич Калганов отметил, что проявляет большой интерес к курсу и политике Коммунистической партии Вьетнама в области молодёжной политики, культурного сотрудничества, развития науки, технологий и инноваций, а также высоко оценил значительные достижения Вьетнама за последнее время.

Вспоминая свои положительные впечатления от визитов и работы делегаций высокого уровня Национального собрания Вьетнама в Санкт-Петербурге, Вячеслав Геннадиевич Калганов заявил, что город рассчитывает и впредь принимать официальные парламентские делегации Вьетнама.

Он также подчеркнул, что Российская Федерация неизменно придаёт большое значение развитию отношений с Вьетнамом, в том числе взаимодействию между законодательными органами двух стран. По его словам, руководство Санкт-Петербурга рассматривает развитие сотрудничества с Вьетнамом в целом и его регионами в частности в качестве одного из приоритетных направлений, что будет способствовать дальнейшему содержательному и эффективному развитию российско-вьетнамских отношений.

ИЖВ/ВИА

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