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Развитие специализированной медицины во Вьетнаме
Показатель обеспеченности койками составляет 34 койки на 10 000 человек, что превышает среднемировой показатель (33 койки). Вьетнам считается одной из немногих стран, где система здравоохранения полностью охватывает даже отдалённые деревни, гарантируя базовые медицинские услуги каждому гражданину.
Организация медицинских учреждений по трём уровням специализации (начальный, базовый, специализированный) с учётом регионального распределения помогает лучше удовлетворять потребности в охране здоровья. Многие центральные и провинциальные больницы освоили современные высокотехнологичные методы лечения.
Министерство здравоохранения сосредоточит усилия на пересмотре и реструктуризации организации, активном развитии первичной медицины, создании специализированных медицинских зон, внедрении передовых технологий, а также на усилении подготовки и привлечении кадров, соответствующих новым требованиям.
Наряду с этим, система управления здравоохранением неуклонно совершенствуется в сторону компактности и эффективности. Усиливаются децентрализация, перераспределение полномочий, укрепляется роль партийных органов и местных властей в управлении и координации отрасли.
Доктор Нгуен Динь Хынг, Заместитель директора, исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Ханоя, сообщил, что в городе функционируют 42 государственные и 43 частные больницы, многие из которых соответствуют международным стандартам и стали ведущими медицинскими центрами страны. Специализированные клиники, такие как Больница кардиологии Ханоя, Акушерско-гинекологическая больница Ханоя и Онкологическая больница Ханоя, все более укрепляют свои позиции благодаря научным исследованиям и внедрению современных технологий.
Одним из ключевых моментов в Генеральном плане развития столицы является строительство пяти комплексных медицинских центров в стратегических районах — Фусуен, Шокшон, Хоалак, Шонтэй и Жялам. Существующие больницы, такие как Сен-Поль, Тханьнян, Онкологическая больница Ханоя, Акушерско-гинекологическая и Кардиологическая больницы, будут модернизированы и станут специализированными учреждениями, отвечающими растущим требованиям населения.
Кроме того, в Ханое планируется строительство новых многопрофильных больниц на въездах в город — в Жяламе, Тхактхате и Ынхоа, а также расширение специализированных клиник, таких как городская офтальмологическая больница, инфекционная, нефрологическая и онкологическая. Особенно важно, что учреждения для лечения инфекционных заболеваний с высоким риском распространения будут выведены за пределы центральных районов для обеспечения общественной безопасности.
В Горое Хошимин развитие специализированной медицины, освоение современных технологий и приближение к международным стандартам стали стратегическим направлением. По данным Департамента здравоохранения города, ведущие больницы уже овладели многими сложными методами в таких ключевых областях, как акушерство, педиатрия, хирургия и онкология.
Город активно развивает международное сотрудничество, привлекает иностранных специалистов, а также уделяет внимание подготовке высококвалифицированных отечественных кадров. Параллельное развитие частной и государственной медицины способствует диверсификации услуг и повышению качества медицинского обслуживания.
Несмотря на достигнутые успехи, отрасль здравоохранения сталкивается с рядом проблем, в частности - с неравенством между регионами по показателям здоровья, доступности и качеству медицинских услуг. Продолжительность жизни, уровень смертности и детского недоедания по-прежнему заметно различаются между городами и сельскими, отдаленными районами. Система здравоохранения не успевает адаптироваться к меняющимся заболеваниям и растущим потребностям.
Незаразные болезни быстро растут, составляя две трети общего бремени заболеваний и смертности, в то время как система здравоохранения по-прежнему ориентирована на лечение, а не на профилактику. Первичная медицина, играющая ключевую роль, недостаточно финансируется, что ведет к дисбалансу системы и увеличению расходов на здравоохранение.
Что касается кадрового обеспечения, в настоящее время в системе здравоохранения занято около 483 000 человек, что ниже запланированных показателей. Наблюдается дисбаланс кадров по уровням, подразделениям и регионам. Особенно остро ощущается нехватка квалифицированного персонала в области профилактики. Привлечение кадров в отдалённые районы и в специализированные сферы медицины по-прежнему остается сложной задачей.
Финансирование здравоохранения не соответствует реальным потребностям. Несмотря на увеличение бюджета и взносов по медицинскому страхованию, средние расходы на здравоохранение на душу населения всё ещё ниже, чем в среднем по странам АСЕАН. Государственные инвестиции не покрывают потребности в модернизации инфраструктуры, особенно в государственных и первичных учреждениях. Недостаток ресурсов сдерживает создание высокотехнологичных больниц международного уровня и снижает конкурентоспособность отрасли, ограничивая привлечение иностранных пациентов.
Профессор, доктор Фан Ле Тху Ханг, заместитель директора Департамента финансового планирования Министерства здравоохранения, подчеркнула, что система здравоохранения на новом этапе должна выполнять три ключевые функции: быть опорой социального обеспечения, щитом медицинской безопасности и особой услугой, способствующей экономическому росту. Шесть основных компонентов системы необходимо реформировать синхронно: управление, оказание медицинских услуг, фармацевтика и технологии, кадры, финансы, медицинская информация и цифровизация.
Министр здравоохранения Дао Хонг Лан сообщила, что министерство сосредоточит усилия на пересмотре и реструктуризации организации, развитии первичного звена, создании специализированных зон, внедрении передовых технологий, повышении качества подготовки и привлечении кадров, отвечающих новым требованиям. Параллельно с этим отрасль реформирует систему управления, повысит эффективность исследований, ускорит цифровую трансформацию, эффективно реализует Проект 06, разовьет электронные медицинские карты, обеспечит интеграцию лабораторных данных, завершит создание национальной базы данных - всё это ради построения интеллектуального здравоохранения, основанного на трех столпах: профилактике, лечении и умном управлении.