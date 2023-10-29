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Развитие синхронной, современной, высококачественной морской портовой системы: Во Вьетнаме будет много морских «суперпортов»
По данным Морской администрации Вьетнама, система морских портов Вьетнама в настоящее время насчитывает 286 портов, распределенных по 5 группам морских портов, с их общей длиной более 96 км и пропускной способностью более 706 миллионов тонн. В частности, 2 крупных морских порта, Хайфон и Хошимин, входят в число 50 крупнейших контейнерных портов мира.
Заместитель министра транспорта Нгуен Суан Шанг сказал, что заметным прорывом в планировании является система морских портов Вьетнама, которая сформирует 2 кластера морских портов специального типа для приема международных транзитных судов, в том числе: Латьхуен (город Хайфон) и Каймеп - Тхивай (Бариа – Вунгтау).
Среди них порт Латьхуйен - самый глубоководный морской порт на Севере, его общая площадь составляет 57 га, а главная пристань - 750 м. Товары из порта Латьхуен могут идти напрямую в США и Европу без необходимости транзита в портах таких регионов, как Сингапур и Гонконг, что помогает значительно снизить транспортные расходы и повысить конкурентоспособность в отношении импортно-экспортных товаров Вьетнама.
Наряду с этими двумя кластерами морских портов специального типа Министерство транспорта изучит соответствующие политики и механизмы для постепенного развития международного перевалочного порта в Ванфонге (Кханьхоа).
Ожидается, что развитие международного перевалочного морского порта в районе пристани Бак Ван Фонг будет реализовано после 2030 года. В то же время, по оценке Министерства транспорта, порт Чанде (Шокчанг) также имеет потенциал для превращения в особый морской порт, берущий на себя роль входного порта в регионе дельты Меконга.
По данным Морской администрации Вьетнама, к 2030 году система морских портов Вьетнама будет развита с пропускной способностью 1140-1423 млн тонн грузов (из них контейнерных грузов - от 38 до 47 млн ДФЭ), а посетителей - от 10,1 до 10,3 млн. Таким образом, к 2050 году система морских портов Вьетнама будет развиваться синхронно и современно наравне как с регионом, так и со всем миром.
Для достижения этой цели потребность в инвестиционном капитале в систему морских портов к 2030 году составит около 313.000 миллиардов донгов (включая только порты, предоставляющие услуги по перевалке грузов), мобилизованных в основном из внебюджетных источников, капитала предприятий и др. В частности, средства государственного бюджета концентрируются на государственной морской инфраструктуре; ключевых областях, создающих возможности для распространения и привлечения инвестиций.
По словам заместителя министра транспорта Нгуен Суан Шанга, привлечение портового инвестиционного капитала не является проблемой.
Фактически, в течение многих лет доля государственного капитала, инвестируемого в этот сектор, составляла всего около 16-17%, остальные 83% приходились на частный сектор.
В настоящее время во многих портовых проектах заинтересованы крупные отечественные и иностранные инвесторы.
В целях развития морских портов регионального и международного класса министр транспорта Нгуен Ван Тханг обратился к Морской администрации Вьетнама с просьбой срочно устранить эти узкие места.
В частности, министр поручил разработать план компетентного уровня для выделения среднесрочного капитала на 2026-2030 годы для инвестирования в связанную транспортную инфраструктуру, сосредоточив внимание на проектах фарватеров и дорог, соединяющих крупные морские порты в целях повышения уровня вьетнамских морских портов в ближайшем будущем.