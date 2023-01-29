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Развитие рынка труда: к 2025 году доля подготовленных работников достигнет 30%
Согласно Постановлению, общая цель состоит в том, чтобы рынок труда развивался гибко, современно, эффективно, устойчиво и интегрировался, способствуя социально-экономическому подъему и развитию в период 2021-2025 гг. При этом элементы рынка труда должны развиваться синхронно и современно; повышаться качество человеческих ресурсов и эффективность организации и функционирования рынка труда. В частности, важно стремление к 2025 году достичь следующих показателей: доля сельскохозяйственных рабочих в общем объеме общественного труда составит около 25%; средние темпы роста производительности общественного труда - более 6,5% в год; доля подготовленных рабочих со степенями и сертификатами - 30%; будет осуществлена переподготовка, регулярное обучение около 25% рабочей силы; поддержание общего уровня безработицы на низком уровне менее 3%, уровень безработицы в городах ниже 4%; уровень безработицы среди городской молодежи будет низок и составит менее 7%, уровень неполной занятости среди сельской молодежи ниже 6%; доля рабочей силы в возрастной группе, участвующей в социальном страховании, достигнет 45%, из них фермеры и работники неформального сектора, участвующие в добровольном социальном страховании, составят около 2,5% рабочей силы в стране. 35% рабочей силы возрастной группы будет участвовать в страховании по безработице; индекс, оценивающий уровень удовлетворенности участников социального страхования, достигнет 85%.
Для достижения поставленных целей в Постановлении четко сформулированы задачи и решения, в том числе:
1. Доработка нормативно-правовой базы, пересмотр и изменение нормативно-правовых актов, удовлетворение потребностей развития рынка труда в правильном направлении, сосредоточение внимания на ключевых и важных направлениях.
2. Восстановление и стабилизация рынка труда.
3. Содействие созданию достойных рабочих мест и эффективному использованию рабочей силы.
4. Коммуникационная работа: повышение осведомленности, особенно руководителей ряда министерств, отраслей, населенных пунктов и подразделений о роли и значении развития рынка труда.