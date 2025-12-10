Развитие роли народной дипломатии в отношениях между Вьетнамом и Лаосом

Во второй половине дня 9 декабря в столице Вьентьяне делегация Комитета мира Вьетнама во главе с товарищем Уонг Тьу Лыу, бывшим членом ЦК КПВ, бывшим заместителем Председателя Национального собрания (НС), председателем Комитета мира Вьетнама, нанесла протокольный визит товарищу Баунтонгу Читмани, Постоянному члену Секретариата ЦК Народно-революционной партии Лаоса, Вице-президенту Лаосской Народно-Демократической Республики.

На встрече Уонг Чу Лыу проинформировал о результатах переговоров между Комитетом мира Вьетнама и Комитетом мира и солидарности Лаоса, состоявшихся ранее, подчеркнув, что на протяжении всего периода формирования и развития два комитета всегда считали друг друга надёжными товарищами и братьями; их сотрудничество стало ярким символом особой привязанности в традиционных отношениях дружбы между народами Вьетнама и Лаоса.

Уонг Чу Лыу выразил уверенность, что под руководством и при поддержке руководства двух партий и двух государств координация между двумя комитетами будет выходить на более глубокий, практический и эффективный уровень, обеспечивая значимый вклад в укрепление великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сопряжённости между Вьетнамом и Лаосом.

В свою очередь Баунтонг Читмани высоко оценил визит и работу делегации, отметив, что этот визит способствует дальнейшему упрочению и развитию великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сопряжённости между двумя странами в целом, а также между двумя комитетами в частности.

Баунтонг Читмани призвал два комитета продолжать тесную координацию, поддерживать устойчивое сотрудничество и взаимопомощь на региональных и международных народных форумах, чтобы защищать и продвигать интересы народов двух стран. Он также подчеркнул необходимость активизации работы по пропаганде и просвещению, особенно среди молодёжи, чтобы углублять понимание исторической традиции, особых ценностей и стратегической важности великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сопряжённости Лаос – Вьетнам.

Ранее в тот же день в здании Аппарата НС Лаоса в Вьентьяне состоялись переговоры между Комитетом мира Вьетнама во главе с товарищем Уонг Чу Лыу и Комитетом мира и солидарности Лаоса во главе с товарищем Соммадом Фолсеной, заместителем Председателя НС Лаоса, председателем Комитета. На переговорах стороны договорились продолжать уделять внимание и создавать условия для укрепления обменов, взаимодействия и обмена информацией между народными организациями двух стран, тем самым упрочивая дружеские связи между различными слоями населения. Стороны подчеркнули важность усиления воспитательной работы среди молодёжи о традиционной дружбе между двумя странами.

Два комитета также договорились и впредь тесно координировать свои действия на региональных и международных народных форумах, совместно продвигать идеи мира, дружбы, национальной независимости и устойчивого развития. Одновременно стороны отметили необходимость обмена опытом в области многосторонней народной дипломатии, мобилизации общественных ресурсов для гуманитарных программ, развития общин и повышения уровня жизни населения.

В заключение стороны подчеркнули важную роль народной дипломатии в укреплении связей между местными властями, сообществами, предприятиями, образовательными учреждениями и массовыми организациями двух стран. Это является важным двигателем практического сотрудничества, приносит реальные выгоды народу двух стран и укрепляет социальную основу великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сопряжённости между Вьетнамом и Лаосом.