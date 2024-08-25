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НОВОСТИ

Развитие растениеводческой отрасли в зеленом, органическом, цикулярном и многоценном направлении

В последние годы растениеводческая отрасль продемонстрировала свою важнейшую роль в обеспечении национальной продовольственной безопасности, создании рабочих мест и повышении доходов фермеров. Она стала ключевой отраслью сельского хозяйства, в которой производится много конкурентоспособной продукции, способствующей увеличению экспортной стоимости.

 

По данным Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), многие технические достижения, новые сорта и эффективные процессы выращивания, адаптированные к изменению климата, были признаны и применяются в производстве, способствуя борьбе с болезнями и обеспечивая производительность и урожайность, а также экономическую эффективность.

Многие регионы сосредоточились на расширении крупномасштабного производства, применении высоких технологий, органических методов выращивания и экологически чистых методов для обеспечения биологической безопасности и борьбы с болезнями. Эти усилия позволили удовлетворить все более высокие требования к качеству и безопасности продуктов питания для внутреннего потребления и экспорта.

Согласно статистике, в 2023 году стоимость продукции растениеводства выросла на 3% и составила 63% от общей стоимости сельскохозяйственной продукции, при этом стоимость однолетних культур увеличилась на 2,22%, а многолетних - на 4,26%.

Экспортная стоимость продукции растениеводства достигла 26 миллиардов долларов США, увеличившись на 15 % по сравнению с прошлым годом. Экспортная стоимость риса, кофе, кешью, фруктов и овощей, а также каучука превысила 2 миллиарда долларов США каждая. Средняя стоимость производства на гектар обрабатываемой земли достигла 125 миллионов донгов (более 5 000 долларов США).

В прошлом году премьер-министр принял решение, утверждающее стратегию развития растениеводства до 2050 года, направленную на превращение его в полноценный и профессиональный технико-экономический сектор с высококонкурентной продукцией, отвечающей требованиям продовольственной безопасности, безопасности и другим потребностям экономики, обеспечивающей высокую экспортную стоимость. Ожидается, что эта стратегия станет стимулом для сектора растениеводства, чтобы добиться больших успехов в будущем.

В частности, ожидается, что темпы роста производства продукции растениеводства к 2030 году достигнут 2,2-2,5% в год, а средняя добавленная стоимость в отрасли переработки сельскохозяйственных культур составит 8-10% в год.

Ожидается, что доля стоимости продукции растениеводства, произведенной в рамках кооперативов и форм связи, достигнет 30-35% от общей стоимости сектора, а средняя стоимость продукции растениеводства на гектар сельскохозяйственных угодий составит 150-160 млн донгов.

В то же время площадь рисовых ферм останется на прежнем уровне - 3,56 млн га с ожидаемым объемом производства более 35 млн тонн зерна. В то же время площадь специальных сортов кофе к 2030 году вырастет до 11 500 га, а объем производства составит около 5 000 тонн.

Ожидается, что к 2050 году рисоводство станет современным технико-экономическим сектором, входящим в число ведущих в регионе и мире. Рисоводство станет высокотехнологичной отраслью, которая будет использовать органические методы, чтобы оставаться экологически безопасной.

ИЖВ/ВИА

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