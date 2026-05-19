Развитие практического сотрудничества между Ханоем и Санкт-Петербургом
В ходе переговоров Фунг Тхи Хонг Ха кратко проинформировала о социально-экономическом положении Ханоя в последнее время и представила Народный совет Ханоя как местный орган государственной власти, представляющий волю, чаяния и самоуправления народа столицы. Говоря о сотрудничестве Ханоя с регионами РФ, она отметила, что город подписал соглашение о дружбе и сотрудничестве с Москвой и активно развивает многоплановое сотрудничество с Санкт-Петербургом. Подписание в 2025 году Соглашения о сотрудничестве между Народным комитетом Ханоя и Санкт-Петербургом в ходе официального визита делегации высокого уровня Вьетнама в РФ стало важной вехой в отношениях между двумя городами, продемонстрировав единство и стремление укреплять обмены, взаимопонимание, а также развивать партнёрство в сферах торговли, инвестиций, культуры, туризма, науки, технологий и других перспективных направлениях.
В 2026 году, советы двух городов намерены добиться конкретных результатов в рамках визита делегации Ханоя. Исходя из реализуемых приоритетных направлений развития, Народный совет Ханоя выразил желание изучить опыт Законодательного собрания Санкт-Петербурга в продвижении внешней политики на местном уровне, разработке специальных механизмов и политики по привлечению инвестиций, управлению городом и особенно сохранению объектов наследия в современном мегаполисе.
Стороны договорились продвигать сотрудничество и обмен опытом в развитии инфраструктуры и водного транспорта, сотрудничать в сфере здравоохранения, передачи технологий и подготовки медицинских кадров; расширять школьные обмены между средними школами и сотрудничество в области преподавания языков. Кроме того, стороны будут совместно организовывать недели культуры, выставки музеев и театров для более глубокого знакомства жителей двух городов с культурой, искусством и наследием друг друга. По этому случаю председатель Народного совета Ханоя пригласила председателя Законодательного собрания и делегацию Санкт-Петербурга посетить Ханой в удобное время.
Со своей стороны председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский подчеркнул, что традиционная дружба между двумя странами является основой для развития эффективного межрегионального сотрудничества в интересах народов обеих сторон. Он отметил историческое и культурное сходство между Ханоем и Санкт-Петербургом. Ханой является политическим, экономическим и культурным центром Вьетнама, тогда как Санкт-Петербург - второй по величине город огромной России и один из важнейших морских транспортно-торговых узлов страны. Именно сюда впервые прибыл Президент Хо Ши Мин, приехав в Россию.
Сегодня благодаря вниманию властей Санкт-Петербурга и усилиям вьетнамской диаспоры здесь сформировался мемориальный комплекс и памятник Президенту Хо Ши Мину, заслуженно считающийся «красным адресом» для всех, кто дорожит традиционной вьетнамско-российской дружбой. Александр Бельский высоко оценил стремление сторон оперативно наполнить сотрудничество практическим содержанием и выразил готовность поддерживать его дальнейшее развитие.
По итогам встречи, руководители законодательных органов двух городов подписали Меморандум о взаимопонимании между Народным советом Ханоя и Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Выступая после церемонии подписания, Фунг Тхи Хонг Ха заявила: «С сегодняшнего дня Народный совет Ханоя и Законодательное собрание Санкт-Петербурга будут совместно активно продвигать практическое сотрудничество, обмениваться решениями в сфере надзора и принятия решений по важнейшим вопросам планирования и управления умным городом, развивать экономические, культурные, туристические и образовательные обмены, а также народные обмены между жителями двух городов. Я твёрдо убеждена, что благодаря открытому, конструктивному и решительному настрою на сотрудничество стороны смогут полноценно реализовать положения Меморандума, обеспечив практическую отдачу для развития Ханоя и Санкт-Петербурга и внеся вклад в укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией».
Меморандум между Народным советом Ханоя и Законодательным собранием Санкт-Петербурга имеет важное внешнеполитическое значение и создаёт прочную основу для перехода отношений между двумя городами от контактов к практическому, всестороннему и углублённому сотрудничеству как между законодательными органами, так и между администрациями двух городов. Документ отражает высокий уровень единства и решимости руководства двух городов расширять многоплановое сотрудничество, от традиционных сфер, таких как культура и образование, до современных направлений, включая высокие технологии, цифровую экономику и управление умным городом.
Значимость подписания заключается также в укреплении дружбы между народами двух городов, особенно в контексте мероприятий, посвящённых 136-летию со дня рождения Президента Хо Ши Мина и важным историческим датам двух народов в 2025–2026 годах. Это станет мощным стимулом для развития взаимопонимания и сотрудничества, создавая предпосылки для общего процветания и укрепляя позиции Ханоя в международных отношениях с важнейшими регионами РФ.