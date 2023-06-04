Развитие потенциала морского и островного туризма

Залив Халонг (Куангнинь) – излюбленное место отдыха иностранных туристов. Фото: ВИА

Имея более 3 260 км береговой линии, около 3 000 островов различных размеров, сотни прекрасных пляжей, белых песчаных пляжей и нетронутых бухт, Вьетнам обладает чрезвычайно богатыми ресурсами для развития морского и островного туризма.



Среди 156 стран мира, имеющих море, Вьетнам занимает 27-е место и является страной с большой прибрежной территорией в Юго-Восточной Азии. Владея бухтами Халонг и Нячанг, Вьетнам входит в число 12 стран с самыми красивыми бухтами в мире. Некоторые пляжи Вьетнама также вошли в список самых привлекательных мест на планете. Не говоря уже об уникальном культурном пространстве, связанном с морем и системой островов.



Это большая «золотая жила» для устойчивого развития морского и островного туризма. Таким образом, Стратегия устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года определяет туризм и морские услуги в качестве приоритетного сектора морской экономики, которые важно развивать.



По статистике Главного управления туризма, в период с 2010 по 2019 год (до пандемии Covid-19) количество посетителей прибрежных населенных пунктов всегда росло быстрее, чем средний темп роста по стране, достигнув прироста в 13,6% в год для иностранных посетителей и 12,3% в год для внутренних посетителей.



Однако на семинаре «Развитие морского и островного туризма во Вьетнаме — возможности, проблемы и решения» заместитель министра культуры, спорта и туризма Доан Ван Вьет сказал, что продвижение и использование ресурсной ценности морского и островного туризма в стране ограничивается развитием прибрежных районов. Существует не так много других видов туристической деятельности, которые идут рука об руку с отдыхом, туризмом и купанием.



Г-н Фам Ха, основатель и председатель Lux Group, рассказал о реальности использования морского и островного туризма. Именно поэтому продукты морского и островного туризма должны быть более разнообразными и привлекательными для удовлетворения потребностей туристов.



Однако нынешняя политика не создает благоприятных условий для инвесторов, чтобы развивать услуги морского и островного туризма. Например, процесс лицензирования для инвестирования в яхты занимает много времени и усилий.



Кроме того, поскольку современные туристы больше заинтересованы в ответственном туризме, морской и островной туризм должен уделять больше внимания экологическим вопросам, особенно ограничению и утилизации пластиковых отходов во время туристической деятельности. Г-н Фам Ха сказал, что для этого важно повысить роль местных органов власти в управлении дестинациями, а они могут перенять опыт Ку Лао Чам (Хойан, Куангнам) по защите морской среды, где всегда зелено, чисто и красиво.



Ву Зюй Ву, представитель туристического агентства Saigontourist, сказал, что в некоторых портовых городах, которые являются популярными направлениями для международных пассажирских судов, до сих пор нет специального пассажирского порта. Совместное использование с грузовыми портами создает множество неудобств для путешествий, а также не обеспечивает безопасность посетителей.



Поэтому Вьетнаму необходимо инвестировать в специальные порты для пассажирских судов, способные принимать сверхбольшие круизные лайнеры в порту без необходимости перевозить туристов небольшими судами, как это делается сегодня. Также необходимо сотрудничать с рядом стран, чтобы превратить Вьетнам в место назначения и полноправного участником рынка круизного туризма в регионе.



Г-н Зюй Ву сообщил, что в настоящее время несколько международных круизных компаний намерены сотрудничать и взаимодействовать с вьетнамскими туристическими компаниями, чтобы отправлять свои лайнеры во Вьетнам на сезонной или глобальной основе для иностранных туристов, путешествующих в страну по морю.



В целом директор Вьетнамского института развития туризма Нгуен Ань Туан сказал: «Для развития устойчивого морского и островного туризма необходимо соответствующее зонирование развития. Кроме того, необходимо увеличить инвестиции в развитие инфраструктуры, особенно туристических морских портов, а также разрабатывать продукты, которые разнообразны как по типу, так и по качеству для удовлетворения потребностей различных рынков. В частности, необходимо уделить внимание охране окружающей среде и направить адекватный бюджет на охрану окружающей среды, сохранение и восстановление ресурсов, уделить должное внимание вопросу оценки и управлению туристическим потенциалом», - подчеркнул г-н Нгуен Ань Туан.

