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Развитие полупроводниковой промышленности является необходимостью, объективным требованием и стратегическим прорывом
Премьер-министр заявил, что наряду с резолюциями, стратегиями, программами, проектами, механизмами и политикой, направленными на стимулирование научно-технологического развития, инноваций и цифровой трансформации, Вьетнаму необходимо совершить прорыв в политике, например, создать фонд поддержки инвестиций; внести предложения по корректировке политики при разработке таких правовых документов, как Закон об инвестициях и Закон о корпоративном подоходном налоге, а также льготной политики в отношении подоходного налога, сборов и платежей для стимулирования развития сектора.
Он обратился к министерствам, секторам, населенным пунктам, учебным заведениям и предприятиям с просьбой активно разрабатывать планы по реализации программы развития человеческих ресурсов сектора до 2030 года с перспективой до 2050 года и стратегии развития полупроводниковой промышленности до 2030 года.
Глава правительства заявил, что необходимо усилить инспекции, распространить передовые модели, развивать государственно-частное партнерство, внутреннее и международное сотрудничество, а также принять меры по устранению недостатков и ограничений.
Он также подчеркнул необходимость повышения осведомленности о роли, положении, потенциале, силе и потребностях развития сектора, совершенствования институтов и политики в гибком и приоритетном направлении, ускорения административных реформ и разработки политики по подготовке и привлечению высококачественных человеческих ресурсов.
Премьер-министр призвал создать фонд поддержки инвестиций, передавать технологии и оптимизировать потенциал, возможности и конкурентные преимущества Вьетнама.
Министерству планирования и инвестиций (MPI) было предложено сосредоточиться на реализации задач и решений, изложенных в программе развития человеческих ресурсов, а также завершить подготовку и представить проект директивы о фонде поддержки инвестиций для поощрения международных инвесторов и помощи отечественным предприятиям.
Тем временем Министерство информации и коммуникаций продолжит реализацию задач, поставленных в национальной стратегии развития полупроводниковой промышленности до 2030 года с перспективой до 2050 года, особенно тех, которые связаны с разработкой специализированных чипов и электроники.
Министерству иностранных дел было поручено разработать проект по развитию международного сотрудничества с целью мобилизации ресурсов для полупроводниковой и электронной промышленности, а также укрепить двустороннее и многостороннее сотрудничество в области полупроводников.
Оно продолжит использовать сеть вьетнамских дипломатических представительств за рубежом для развития международного сотрудничества в этой области, определяя приоритетные области сотрудничества с каждым партнером.
Министерство промышленности и торговли (MoIT) в координации с Министерством иностранных дел обратится к американским ведомствам с призывом оперативно исключить Вьетнам из списков D1 - D3 ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции, создав тем самым более благоприятные условия для доступа Вьетнама к передовым американским технологиям и развития сотрудничества между предприятиями двух стран в высокотехнологичных областях, включая полупроводники.
В то же время Министерству образования и профессиональной подготовки было поручено тесно координировать с MPI реализацию кадровой программы, включая исследование, разработку предложений и организацию внедрения модели взаимосвязи между государством, школами и предприятиями в области подготовки рабочей силы.
Премьер-министр отметил необходимость скорейшего представления проекта по подготовке человеческих ресурсов для развития высоких технологий в 2025-2035 годах с перспективой до 2045 года для подготовки кадров STEM (наука, технологии, инженерия и математика) с высокой профессиональной и технической квалификацией для расширения высокотехнологичных областей, включая полупроводниковую промышленность, особенно рабочей силы, способной глубоко участвовать на этапе исследований и разработок в ряде ключевых технологических областей.
Он потребовал от Министерства финансов тесно сотрудничать с MPI и соответствующими ведомствами, чтобы изучить и предложить преференциальные механизмы и политику в области налогообложения, финансирования, управления и использования государственных активов для обучения, исследований и развития полупроводниковой промышленности.
Министерство науки и технологий должно содействовать исследованиям и разработкам, улучшать научно-технологический потенциал Вьетнама в полупроводниковой промышленности, особенно в разработке ключевых технологий и специализированных чип-продуктов.
Он призвал министерства, сектора и населенные пункты сосредоточиться на реализации задач и решений в соответствии с соответствующими документами и продвигаться вперед в этом направлении.