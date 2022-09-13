Развитие отношений дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей

Культурный обмен между Вьетнамом и Камбоджей. Фото: VGP

Визит проходит в контексте того, что обе страны празднуют Год вьетнамско-камбоджийской дружбы, приуроченный к 55-й годовщине со дня установления дипломатических отношений между двумя странами (1967-2022 гг.).

Вьетнам и Камбоджа являются двумя соседними странами, расположенными на полуострове Индокитай, в регионе нижнего Меконга. Обе страны связывают давние и традиционные дружественные отношения, культивируемые поколениями руководителей и народами двух стран. На протяжении многих лет две страны стояли плечом к плечу и сражались бок о бок в борьбе за независимость, а также в деле строительства и развития своей страны, отношения добрососедства и всеобъемлющего сотрудничества стали общим достоянием двух народов.

Осуществляя внешнеполитический курc на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию международных отношений, Вьетнам и Камбоджа постоянно укрепляют двусторонние отношения под девизом добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего сотрудничества, долгосрочной устойчивости. Со временем вьетнамско-камбоджийские отношения непрерывно развиваются вширь и вглубь, приносят практическую пользу народам двух стран, способствуя тем самым поддержанию мира, стабильности и развития в каждой стране, а также в регионе и мире.

Высокопоставленная делегация НА Королевства Камбоджа во главе с Председателем НА Самдек Хенг Самрином посещает Вьетнам с официальным визитом в контексте того, что отношения между двумя странами продолжают стабильно развиваться. Укрепляются политические связи, регулярно и в разных формах проводятся визиты и контакты высокопоставленных руководителей двух стран. Развертывается более эффективно и углубленно сотрудничество между ведомствами и местностями двух стран. Народные обмены, особенно в приграничных районах, активно и практически содействуют повышению осведомленности населения, особенно молодого поколения, о традициях солидарности, дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между двумя странами и двумя народами.

Экономические и торговые отношения между Вьетнамом и Камбоджей сохраняют положительную динамику. Двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 9,54 млрд долларов США, что на 79,1% больше, чем в 2020 году. Двусторонний товарооборот за первые 7 месяцев 2022 года достиг 7,08 млрд долларов США, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время Вьетнам имеет 188 действующих инвестиционных проектов в Камбодже с общим капиталом в 2,8 млрд долларов США и сохраняет лидирующую позицию в АСЕАН, находясь в пятерке стран с крупнейшими прямыми инвестициями в Камбодже. Продолжается эффективная реализация Вьетнамом помощи Камбодже. Продвигается сотрудничество в областях обороны, безопасности, границы, а также в областях образования и подготовки кадров, науки и технологий, туризма и др. За первые 3 месяца 2022 года количество вьетнамских туристов, посетивших Камбоджу, заняло первое место в группе из 3 стран с наибольшим количеством туристов в Камбодже.

Успешно развивается сотрудничество между двумя законодательными органами двух стран как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Обе стороны поддерживают обмен делегациями высокого уровня, обмен опытом, обмены между органами парламентов и между парламентскими группами дружбы. Стороны активизируют координацию действий в продвижении и контроле за выполнением соглашений о сотрудничестве и договоренностей между двумя странами, способствуя углублению и повышению эффективности отношений всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.

Отмечая 55-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей, две страны выбрали 2022 год Годом вьетнамско-камбоджийской дружбы и договорились организовать множество оживленных мероприятий. Высокопоставленные руководители двух стран обменялись поздравительными письмами по случаю знаменательных дат в истории вьетнамско-камбоджийских отношений. В письмах вьетнамские руководители подчеркнули, что, переживая трудности и испытания, народы двух стран всегда поддерживают друг друга, и эти отношения стали ценным общим достоянием, которое необходимо сохранять и развивать. Вьетнам уверен, что отношения добрососедства и всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами будут и впредь развиваться на благо двух стран, во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире. Камбоджийские руководители подтвердили, что тесная дружба между двумя странами имеет давнюю историю и постоянно укрепляется в духе добрососедства, солидарности, доверия и сотрудничества на взаимовыгодной основе. Камбоджийско-вьетнамские отношения будут и впредь бурно, глубоко и всесторонне развиваться.

Официальный визит во Вьетнам Председателя НА Самдек Хенг Самрина и высокопоставленной делегации НА Камбоджи в качестве важного мероприятия Года вьетнамско-камбоджийской дружбы подтверждает, что две страны всегда придают большое значение отношениям добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего сотрудничества и долгосрочной устойчивости между Вьетнамом и Камбоджей, продолжают углублять, повышать практичность и эффективность сотрудничества между двумя странами на благо народов двух стран, ради мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире.



