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НОВОСТИ

Развитие отношений дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей

По приглашению Председателя Национального собрания (НС) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Выонг Динь Хюэ Председатель Национальной ассамблеи (НА) Королевства Камбоджа Самдек Хенг Самрин во главе высокопоставленной делегации НА Королевства Камбоджа посещает Вьетнам с официальным визитом с 12 по 14 сентября.
  Культурный обмен между Вьетнамом и Камбоджей. Фото: VGP  

Визит проходит в контексте того, что обе страны празднуют Год вьетнамско-камбоджийской дружбы, приуроченный к 55-й годовщине со дня установления дипломатических отношений между двумя странами (1967-2022 гг.).

Вьетнам и Камбоджа являются двумя соседними странами, расположенными на полуострове Индокитай, в регионе нижнего Меконга. Обе страны связывают давние и традиционные дружественные отношения, культивируемые поколениями руководителей и народами двух стран. На протяжении многих лет две страны стояли плечом к плечу и сражались бок о бок в борьбе за независимость, а также в деле строительства и развития своей страны, отношения добрососедства и всеобъемлющего сотрудничества стали общим достоянием двух народов.

Осуществляя внешнеполитический курc на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию международных отношений, Вьетнам и Камбоджа постоянно укрепляют двусторонние отношения под девизом добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего сотрудничества, долгосрочной устойчивости. Со временем вьетнамско-камбоджийские отношения непрерывно развиваются вширь и вглубь, приносят практическую пользу народам двух стран, способствуя тем самым поддержанию мира, стабильности и развития в каждой стране, а также в регионе и мире.

Высокопоставленная делегация НА Королевства Камбоджа во главе с Председателем НА Самдек Хенг Самрином посещает Вьетнам с официальным визитом в контексте того, что отношения между двумя странами продолжают стабильно развиваться. Укрепляются политические связи, регулярно и в разных формах проводятся визиты и контакты высокопоставленных руководителей двух стран. Развертывается более эффективно и углубленно сотрудничество между ведомствами и местностями двух стран. Народные обмены, особенно в приграничных районах, активно и практически содействуют повышению осведомленности населения, особенно молодого поколения, о традициях солидарности, дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между двумя странами и двумя народами.

Экономические и торговые отношения между Вьетнамом и Камбоджей сохраняют положительную динамику. Двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 9,54 млрд долларов США, что на 79,1% больше, чем в 2020 году. Двусторонний товарооборот за первые 7 месяцев 2022 года достиг 7,08 млрд долларов США, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время Вьетнам имеет 188 действующих инвестиционных проектов в Камбодже с общим капиталом в 2,8 млрд долларов США и сохраняет лидирующую позицию в АСЕАН, находясь в пятерке стран с крупнейшими прямыми инвестициями в Камбодже. Продолжается эффективная реализация Вьетнамом помощи Камбодже. Продвигается сотрудничество в областях обороны, безопасности, границы, а также в областях образования и подготовки кадров, науки и технологий, туризма и др. За первые 3 месяца 2022 года количество вьетнамских туристов, посетивших Камбоджу, заняло первое место в группе из 3 стран с наибольшим количеством туристов в Камбодже.

Успешно развивается сотрудничество между двумя законодательными органами двух стран как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Обе стороны поддерживают обмен делегациями высокого уровня, обмен опытом, обмены между органами парламентов и между парламентскими группами дружбы. Стороны активизируют координацию действий в продвижении и контроле за выполнением соглашений о сотрудничестве и договоренностей между двумя странами, способствуя углублению и повышению эффективности отношений всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.

Отмечая 55-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей, две страны выбрали 2022 год Годом вьетнамско-камбоджийской дружбы и договорились организовать множество оживленных мероприятий. Высокопоставленные руководители двух стран обменялись поздравительными письмами по случаю знаменательных дат в истории вьетнамско-камбоджийских отношений. В письмах вьетнамские руководители подчеркнули, что, переживая трудности и испытания, народы двух стран всегда поддерживают друг друга, и эти отношения стали ценным общим достоянием, которое необходимо сохранять и развивать. Вьетнам уверен, что отношения добрососедства и всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами будут и впредь развиваться на благо двух стран, во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире. Камбоджийские руководители подтвердили, что тесная дружба между двумя странами имеет давнюю историю и постоянно укрепляется в духе добрососедства, солидарности, доверия и сотрудничества на взаимовыгодной основе. Камбоджийско-вьетнамские отношения будут и впредь бурно, глубоко и всесторонне развиваться.

Официальный визит во Вьетнам Председателя НА Самдек Хенг Самрина и высокопоставленной делегации НА Камбоджи в качестве важного мероприятия Года вьетнамско-камбоджийской дружбы подтверждает, что две страны всегда придают большое значение отношениям добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего сотрудничества и долгосрочной устойчивости между Вьетнамом и Камбоджей, продолжают углублять, повышать практичность и эффективность сотрудничества между двумя странами на благо народов двух стран, ради мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире.


Нянзан/ВИА

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