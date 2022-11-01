НОВОСТИ
Развитие отношений ВИА с прессой РК
Являясь главным национальным информационным агентством страны, ВИА предоставляет информацию в отечественные и зарубежные системы СМИ на пяти языках: вьетнамском, китайском, английском, французском и испанском.
Кроме того, печатные и электронные газеты издаются на 10 языках: вьетнамском, лаосском, кхмерском, китайском, японском, корейском, русском, английском, французском и испанском.
На встрече члены делегации KPF, большинство из которых молодые журналисты, работающие в крупных корейских информационных агентствах, обсудили содержание, касающиеся профессиональной деятельности в журналистской работе, тенденции развития ВИА и вьетнамских агентств печати в условиях цифровой трансформации...
Информируя членов делегации о том, как ВИА поддерживает свою роль и положение в журналистской деятельности, генеральный директор Ву Вьет Чанг подтвердила: «В настоящее время прессе необходимо сосредоточиться на трех вопросах. Во-первых, иметь хороший контент, который может конкурировать с другими информационными агентствами».
«В частности, в эпоху цифровых технологий, которые создают много фейковой и ложной информации, ВИА должно настойчиво предоставлять авторитетную и проверенную информацию, чтобы читатели узнавали правду и могли доверять проверенной информации, имели возможность бороться с фейковыми и ложными новостями».
«Во-вторых, органы печати, особенно ВИА, всегда отстаивают профессионализм в журналистской деятельности. Кроме того, в любой сфере деятельности профессионализм должен быть на первом месте, и журналисты тоже».
«В-третьих, необходимо иметь технологии, осваивать современные технологии, чтобы распространять информацию и делать ее более привлекательной. Способность к самостоятельной работе является обязательным требованием для корреспондентов ВИА при работе в стране и за границей», - добавила генеральный директор ВИА.
Предоставляя информацию о равенстве в деятельности прессы между мужчинами и женщинами, а также о роли женщин-руководителей в агентствах печати, генеральный директор Ву Вьет Чанг заявила, что в настоящее время в ВИА женщины составляют 48%, а мужчины - 52%. В ВИА сегодня также много женщин-руководителей.
По этому случаю генеральный директор Ву Вьет Чанг подарила делегации серию фотографий о вьетнамских наследиях, сделанных фотокорреспондентами ВИА.