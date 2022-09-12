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Развитие органического сельского хозяйства становится устойчивым направлением

В настоящее время, развитие органического сельского хозяйства - это направление, развиваться в котором провинция Куангнинь стремится.

В настоящее время, развитие органического сельского хозяйства - это направление, развиваться в котором провинция Куангнинь стремится. Инвестиции в создание высокотехнологичных прикладных моделей, «умных» технологий 4.0 действительно являются важной основой по активному развитию органического сельского хозяйства в ближайшем будущем. В частности, провинция продвигает реализацию проекта «Развитие органического сельского хозяйства в провинции Куангнинь до 2025 года и с ориентацией до 2030 года» с множеством конкретных и осуществимых решений.

Провинция Куангнинь имеет большой потенциал и преимущества в почвенных условиях, климате, обильных трудовых ресурсах и большом опыте для развития органического сельского хозяйства. Наряду с этим есть большой потенциал внутреннего рынка органических продуктов, поскольку уровень доходов населения стремительно растет, стимулируя спрос на безопасные и качественные продукты.

В последние годы в провинции Куангнинь также появились положительные результаты в развитии органического сельского хозяйства. В моделях органического производства применяется принцип «6 нет» (без пестицидов, без химических удобрений, без стимуляторов роста, без консервантов, без генетически модифицированных сортов и без загрязнения земли).

Согласно статистике, в настоящее время вся провинция имеет более 1.000 га, производящих сельскохозяйственную продукцию по стандартам VietGAP, 28 предприятий с сертификацией VietGAP в области животноводства; 416 предприятий, применяющих передовые качественные программы управления (GMP, SSOP, HACCP...); 14 регионов выращивания фруктов, 5 предприятий по упаковке свежих фруктов и 9 экспортных компаний морепродуктов имеющих право экспортировать товары на китайский рынок; 16 сертифицированных цепочек поставок безопасной продукции 59 видов. В частности, в городах Уонгби и Куангйен имеется 45 га органического риса с производством около 122 тонн продукции, урожайность составляет около 7 тонн/га, что примерно на 1 тонну/га выше, чем традиционное выращивание риса, и также на 10-15% выше традиционных методов выращивания риса.

Что касается лекарственных растений и лесной продукции (исключая деревья), некоторые районы, выращивающие корицу в уезде Дамха и Тьенйен получили сертификаты органического стандарта Независимого сертифицирующего органа. Соответственно, почти 350 га с более чем 220 тоннами органической корицы получили экспортные лицензии и начали продаваться на самых требовательных рынках Европы по ценам от 23.000 до 25.000 донгов/кг (на 20% выше, чем в предыдущем году).

Хотя уже есть первоначальные положительные результаты, следует признать, что модели и проекты в провинции остановились на уровне фрагментарности, мелкомасштабной и частичной реализации..., еще не соответствуя требованиям и тенденциям развития.

На основе четкого изучения потенциала и преимуществ, органическое сельское хозяйство определяется как важная производственная тенденция для развития устойчивого сельского хозяйства с высоким потенциалом. В марте прошлого года Народный комитет провинции утвердил Проект «Развитие органического сельского хозяйства в провинции Куангнинь до 2025 года с ориентацией до 2030 года» с целью устойчивого развития экологически чистого сельского хозяйства, повышения производительности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. При этом, провинция поощряется производить органические продукты, соответствующие стандартам и сертификатам.

На основе оценки потенциала и вызовов в Проекте предложено 11 групп решений для достижения цели формирования ряда районов органического сельскохозяйственного производства на основе отбора ключевой и полезной сельскохозяйственной продукции, а также решения по совершенствованию институтов, механизмов и политики развития органического сельского хозяйства; развитию и повышению эффективности форм организации производства в сельском хозяйстве; ускорению передачи применения научно-технических достижений и высоких технологий; информированию; созданию торговой марки, торговому продвижению потребления продукции...

По словам г-на Нгуен Ван Дык, заместителя директора Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов: «Производство сертифицированной органической продукции способствует повышению ее ценности, укреплению и развитию торговой марки, увеличит добавленную стоимость органической продукции на 15-20% от стоимости единицы продукции более по сравнению с традиционным производством. Цель проекта заключается в том, что в ближайшем будущем стандарты органической продукции расширили рынок не только внутри и за пределами провинции, но и за рубежом, в том числе вышли на сложные рынки, такие как США, ЕС, Япония. Для эффективной реализации Проекта, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов также посоветовало провинции разработать политику по поощрению органического сельского хозяйства, например, реализовать 100% поддержку финансирования для определения регионов и областей, имеющих условия для органического производства или поддержать полную компенсацию затрат на сертификацию продукции.

ВИА

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