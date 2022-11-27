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Развитие оздоровительного туризма

Оздоровительный туризм – это вид туризма, которым интересуется все больше и больше туристов. Особенно после эпидемии COVID-19 считается, что этот вид туризма имеет больше возможностей для более активного развития.
  Фото: CTV/Vietnam+  
По данным Института исследований развития туризма, Вьетнам имеет много преимуществ для активного развития оздоровительного туризма. Береговая линия имеет длину около 3.260 км, с множеством красивых пляжей, простирающихся с севера на юг, таких как Чако, Халонг, Катба, Кыало, Лангко, Нячанг, Муйне, Лонгхай, Вунгтау, Фукуок. В прибрежной зоне страны также есть много больших и малых островов, на которых множество маленьких и тихих пляжей очень подходят для туризма, отдыха и лечения.

Вьетнам имеет около 400 источников горячей минеральной воды по всей стране, среди которых есть много источников разных типов, которые имеют как терапевтические эффекты, так и могут быть использованы для производства питьевой воды в бутылках. Кроме этого, во Вьетнаме также есть разнообразная система лекарственных растений, насчитывающая около 3.850 видов растений, более 400 видов животных, используемых в качестве лекарств и перерабатываемых в питательные кулинарные блюда. Кроме того, во Вьетнаме сформирована система историко-культурных реликвий, храмов, вихар и монастырей с подходящими ландшафтами, которая может быть использована для развития туризма, связанного с медитацией и занятиями йогой.

Д-р Нгуен Фуок Хунг (Университет Бакльеу) проанализировал, что с точки зрения климата дельта Меконга характеризуется влажным субэкваториальным муссонным климатом, сильным солнечным излучением, многочасовым солнечным светом, средней высокой температурой, диапазоном низких температур и обильными осадками. Таковы преимущества развития экскурсионно-оздоровительного туризма, здравоохранения и реабилитации.

* Формирование множества привлекательных продуктов

Вьетнам сделал определенное развитие, чтобы разнообразить продукты на местах.

Район Донгтхапмыой в провинция Лонг-ан – в последние годы известен отечественным и иностранным туристам благодаря курортному туризму, медицинскому обслуживанию и использованию натуральных растительных продуктов водно-болотных угодий Донгтхапмыой на турбазе «Бесконечное поле» (район Мокхоа).

Благодаря туристическим продуктам, сформированным в целебном лесу региона Донгтхапмыой, посетители приезжают сюда, и как будто заряжаются положительной энергией, улучшают свое здоровье благодаря многим видам деятельности, таким как посещение целебного леса, где растут более 90 редких лекарственных трав, лечебной фабрики Moc Hoa Tram; знакомство с перегонкой масла каепута; наслаждение блюдами и напитками, приготовленными из комбинации многих лекарственных трав.

Бариа-Вунгтау — это район со многими курортными и оздоровительными услугами, связанными с морскими и островными туристическими ресурсами в городах Вунгтау, Бариа, двух районах Кондао, Лонгдиен или у горячего источника Биньчау в районе Суенмок.

Директор Департамента туризма провинции Бариа-Вунгтау Чинь Ханг сказал, что в городе Вунгтау среднее количество солнечных часов составляет до 2.000-2.600 часов в год, средняя температура стабильна на уровне 27 °C, низкое среднегодовое количество осадков, а влажность довольно равномерная.

В провинции также есть туристический кластер Биньчау-Хочам-Холинь с широким и длинным лесом, около 43 км рек и ручьев, с первичными лесами, горячими источниками с температурой от 37 °C до 80 °C, имеющими лечебный эффект для восстановления здоровья. Кроме того, на пляже «Горячий ручей» есть участки с температурой выше 50 °C, подходящие для туристов, предпочитающих вид туризма, связанный с заботой о здоровье и возобновляемыми источниками энергии.

ВИА

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