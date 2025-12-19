Развитие новых рынков имеет ключевое значение для долгосрочной устойчивости экспорта Вьетнама

По данным Министерства промышленности и торговли (MoIT), объём экспорта Вьетнама, как ожидается, достигнет к концу текущего года около 470 млрд долларов США, что примерно на 16% больше по сравнению с 2024 годом. За первые 11 месяцев 2025 года общий объём внешнеторгового оборота составил 839,8 млрд долларов США, в том числе экспорт - 430,2 млрд долларов США, что на 16,1% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако экспортные рынки Вьетнама по-прежнему отличаются высокой концентрацией: на США приходится около 32% общего объёма экспорта, на ЕС - 15%, на Китай - почти 14%, на страны АСЕАН - около 10%, а на Республику Корея и Японию - примерно по 6% каждая. В совокупности более 80% экспортной выручки Вьетнама приходится на эти шесть рынков.

Выступая на недавнем форуме по продвижению вьетнамского экспорта, Ву Ба Фу, директор Департамента продвижения торговли Министерства промышленности и торговли, отметил, что концентрация на ключевых рынках помогла предприятиям в полной мере воспользоваться тарифными преференциями и соглашениями о свободной торговле, обеспечив быстрый рост экспорта в периоды восстановления спроса на основных рынках. Вместе с тем он предупредил, что такой подход также повышает уязвимость к внешним политическим шокам.

Чан Фу Лу, директор Центра продвижения инвестиций и торговли Хошимина, отметил, что большинство расследований в рамках торговой защиты, давление, связанное с углеродными налогами, а также требования в сфере труда, охраны окружающей среды и прослеживаемости происхождения продукции исходят с крупнейших экспортных рынков Вьетнама. По его словам, когда эти рынки одновременно ужесточают стандарты, пространство для роста существенно сужается, если предприятия не сумеют своевременно адаптироваться.

Он также подчеркнул, что многие ключевые экспортные отрасли приближаются к своему «пределу роста». В промышленной и электронной группе, на которую приходится более 30% общего объёма экспорта, основными рынками по-прежнему остаются США, ЕС и Республика Корея. Вместе с тем низкая доля добавленной стоимости, создаваемой внутри страны, и высокая зависимость от импортных комплектующих остаются серьёзными ограничивающими факторами. По мере ужесточения правил определения происхождения товаров экспортная конкурентоспособность будет ослабевать, если уровень локализации не будет повышен.

Аналогичная ситуация наблюдается в текстильной, швейной и обувной отраслях, на долю которых приходится около 12–13% общего объёма экспорта. США поглощают почти 40% экспорта этих отраслей, за ними следуют ЕС с примерно 15%, а Япония и Республика Корея - по 8–9% каждая.

Чыонг Ван Кам, заместитель председателя и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды, отметил, что начиная с 2026 года источником роста станет уже не наращивание объёмов производства, а сохранение заказов за счёт «зелёного» перехода, соблюдения трудовых стандартов и обеспечения прозрачности цепочек поставок. Предприятия, которые будут медлить с адаптацией, рискуют утратить позиции даже на традиционных рынках.

Что касается сельскохозяйственной продукции, переработанных продуктов питания и морепродуктов, объём их экспорта приблизился к 70 млрд долларов США в год, что составляет около 16% общего внешнеторгового оборота. При сохранении Китая в качестве одного из основных рынков сбыта, поставки в ЕС, Японию и Республику Корея демонстрируют рост, что свидетельствует о смещении акцента в сторону рынков с более высокими стандартами, но и с большим потенциалом добавленной стоимости.

В то же время эта продукция сталкивается с непосредственным и усиливающимся давлением требований в области безопасности пищевых продуктов, остаточных веществ и карантинного контроля.