НОВОСТИ
Развитие морской аквакультуры станет неизбежной тенденцией
Провинция Кханьхоа является одним из мест, обладающих значительными преимуществами в области аквакультуры, где выращивается множество экономически ценных объектов, таких как омары и различные виды морской рыбы. Производство омаров в провинции Кханьхоа составляет более 50% национального производства омаров.
Провинция Куангнинь, имеющая более 2 тыс. островов разного размера, 250 км береговой линии от Монгкая до Куангйена и 40 тыс. га приливных отмелей, предоставляет широкие возможности для развития морской экономики и рыболовства.
Чтобы использовать около 500 000 га водной поверхности, которые можно обрабатывать, премьер-министр утвердил Проект развития морской аквакультуры до 2030 года с перспективой до 2045 года (Решение 1664/QD-TTg).
По словам руководителя отдела семян и кормов для аквакультуры Департамента рыболовства при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Чан Конг Кхоя, ведомство работает с организациями и частными лицами над изменением работы прибрежных рыбаков для развития аквакультуры в море.
Чан Конг Кхой подчеркнул, что существуют очень эффективные модели аквакультуры. Отдел семян и кормов для аквакультуры координирует свои действия с рядом компаний в целях внедрения моделей аквакультуры в провинциях Фуйен, Биньдинь, Камау, Кьензянг. Эти модели разрабатываются в соответствии с методом совместного управления прибрежной эксплуатацией, помогая при этом минимизировать разрушительную деятельность по прибрежной эксплуатации.
Заместитель директора Института исследований аквакультуры III, доцент Во Ван Ньа сказал, что фермеры выращивают рыбу традиционным способом, используя элементарные садковые материалы, и методы ведения сельского хозяйства в основном основываются на опыте.
В настоящее время необходимо укреплять международное сотрудничество в передаче науки и технологий в области изготовления клеток, производства семян, профилактики и лечения болезней, а также мер по адаптации к изменению климата. В то же время укреплять сотрудничество в подготовке человеческих ресурсов для управления, исследований и производства морского сельского хозяйства.