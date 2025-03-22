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Развитие модели дружественного к слонам туризма в провинции Даклак
С июля 2018 года национальный парк Йокдон в сотрудничестве с организацией Animals Asia предлагает посетителям возможность познакомиться с распорядком дня слонов, понаблюдать за их питанием, купанием и передвижением, а также изучить разнообразную флору и фауну леса.
Посетители со всей страны выразили свое удовлетворение дружеским общением, кормлением слонов и фотографированием с ними в местных костюмах. Туристическая модель рассматривается как гуманный подход, который следует поддерживать для защиты популяции слонов.
Два года назад туристический центр на подвесном мосту Буондон прекратил катание на слонах, заменив его дружеским и тесным взаимодействием между туристами и животными, которые стали мощным символом культуры, истории и природного ландшафта Центрального нагорья. Теперь посетители могут покормить слонов, сфотографироваться с ними, искупать их и понаблюдать за церемониями благословения здоровья, а также за "фуршетом для слонов".
Центр уделяет должное внимание созданию лучших условий для жизни слонов, включая правильное питание, медицинское обслуживание и подходящие условия проживания. Он работает над повышением осведомленности туристов о защите животных и обновлением модели, соединяя ее с другими туристическими продуктами и развивая туризм на базе сообщества для привлечения посетителей.
Чан Тхи Ким Ань, директор филиала туризма и гостиничного хозяйства Бьетдьен, управляющего туристическим центром «Подвесной мост Буондон», сказал, что после двух лет реализации модель достигла обнадеживающих результатов, помогая улучшить условия жизни как слонов, так и местных общин, и стала одним из основных направлений деятельности центра.
Дружественный к слонам туризм - это ответственная форма, которая помогает минимизировать влияние туристической деятельности на здоровье слонов, способствуя усилиям по сохранению природы и устойчивому развитию слоновьего туризма. Внедрение этой модели - шаг к выполнению меморандума о взаимопонимании, подписанного между Народным комитетом провинции и организацией Animals Asia в 2021 году и направленного на прекращение туризма верхом на слонах и деятельности, влияющей на благополучие домашних слонов в сфере туризма и фестивалей.
Вызовы, которые необходимо решить
Несмотря на достижение в основном положительных результатов, модель дружественного к слонам туризма все еще сталкивается со многими вызовами, требующими совместных усилий местной администрации, общины и предприятий.
По данным Центра сохранения слонов, спасения животных и управления охраной лесов Даклака, в провинции сейчас обитает 35 домашних слонов, в основном в уездах Лак и Буондон. Популяция домашних слонов стареет, в основном им более 40 лет, и из-за неудачного размножения стаду грозит очень высокий риск вымирания. Пастбища и источники пищи для слонов сокращаются, что приводит к потенциальным конфликтам из-за среды обитания.
Кроме того, поскольку в стране нет официальных правил, запрещающих катание на слонах, эта модель еще не дошла до уезда Лак. Туристы, желающие покататься на слонах, стекаются в этот уезд, чтобы получить такую услугу, что создает угрозу благополучию слонов.
На семинаре «Слоновьи истории», организованном компанией Simexco Daklak Co. Ltd в городе Буонметхуот в начале этого месяца, агентства, предприятия, местные власти, дрессировщики слонов и заинтересованные стороны обсудили и предложили решения по защите домашних слонов и развитию модели дружественного к слонам туризма.
Заместитель председателя Народного комитета уезда Буондон Й Си Тхат Ксор сказал, что наряду с пропагандой перехода от катания на слонах к дружественному к слонам туризму, провинция и ее населенные пункты должны интегрировать программы и неправительственные проекты для обеспечения альтернативных источников средств к существованию для владельцев и дрессировщиков слонов. Кроме того, поддержка инфраструктуры, технических материалов и профессиональных навыков необходима для развития других видов туризма.
Райан Хокли, советник по благополучию слонов Animals Asia, сказал, что модель «дружественного к слонам туризма» позволяет животным жить ближе к своим природным инстинктам, улучшать здоровье и увеличивать продолжительность жизни. Решения для развития этой модели включают в себя понимание вкусов туристов, улучшение качества туров, выявление потенциальных групп клиентов и продвижение на различных платформах.
Между тем, директор Департамента культуры, спорта и туризма Даклака Нгуен Тхуи Фыонг Хьеу заявила, что эта модель - направление провинции в сохранении редких и исчезающих видов дикой природы. Провинция предписала местным властям, подразделениям и предприятиям постепенно заменить и полностью прекратить туризм верхом на слонах после 2026 года.
Модель дружественного к слонам туризма была связана со многими видами деятельности и туристическими продуктами, такими как знакомство с культурой и традиционной кухней Лаоса, походы, кемпинги, велосипедные прогулки для осмотра достопримечательностей, исследование легендарной реки Серепок и выступления гонгов, чтобы создать впечатления для туристов, добавила она.