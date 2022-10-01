Развитие международного флота

Согласно отчету Морской администрации Вьетнама, в период 2016-2021 гг., несмотря на сильное воздействие эпидемии COVID-19, импортно-экспортный оборот Вьетнама по-прежнему имеет высокие темпы роста, достигающие в среднем 12%.

Объем грузов через морской порт также достиг стабильных темпов роста. В частности, за 7 месяцев 2022 года объем грузов через морской порт замедлился, но также был зафиксирован и положительный рост примерно на 2% по сравнению с тем же периодом, достигнув около 63 млн. тонн. Однако объем импортных и экспортных товаров Вьетнама в основном доставляется иностранными флотами, на которые приходится более 90%, особенно по дальним морским маршрутам, таким как Америка и Европа. Внутренний флот в основном перевозит внутренние грузы и обслуживает короткие международные маршруты в Азии.

Морские эксперты признают, что малый тоннаж является одним из факторов, мешающих отечественным флотам конкурировать с международными судоходными подразделениями.

Определяя важную роль международного судоходного флота, г-н Хоанг Хонг Гианг, заместитель директора Вьетнамской морской администрации, сказал, что Департамент рекомендовал Министерству транспорта разработать «Проект по развитию международного судоходного флота Вьетнама» в целях обеспечения доли внутреннего судоходного рынка и постепенного увеличения доли на международном судоходном рынке.

Проект разделен на две фазы, в период 2022-2026 гг., уделяется внимание общей реализации политики по реформированию механизмов и финансов, повышению качества членов экипажа, с целью развития каботажного флота и соединения каботажного транспорта с рядом стран в регионе, поэтапно устанавливая ряд контейнерных маршрутов внутри Азии.

В период 2026-2030 гг. необходимо будет сосредоточиться на поддержке ряда вьетнамских линий контейнерных перевозок, чтобы иметь достаточно сильный потенциал для выхода на международные операции на отдаленных рынках; повысить конкурентоспособность по сравнению с иностранными судоходными линиями.

Как ведущее предприятие в морском секторе, г-н Нгуен Кан Тинь, генеральный директор Вьетнамской морской корпорации (VIMC), подтвердил, что Корпорация продолжает перенаправлять инвестиции в флот контейнерных перевозок, чтобы улучшить увеличение пропускной способности флота, ограничить ситуации с иностранными судоходными линиями, навязывающими цены или необоснованно увеличивающими фрахтовые ставки. Это предприятие создаст акционерное общество «Контейнерные перевозки» и выпустит отдельные акции для увеличения уставного капитала.

Многие предприятия судоходной отрасли также планируют вернуть себе долю на рынке дальних перевозок.

Морской эксперт Хо Ким Лан сказал, что, если Вьетнам хочет вернуть себе право на перевозки по международным маршрутам, не зависящим от иностранных судоходных линий, ему необходимо иметь достаточно сильные ресурсы, с долгосрочным планом и механизмом поддержки, чтобы предприятия могли принять решение об инвестировании в развитии флота.

«Мировой опыт судоходства передается по наследству. Для этого требуется система, высокая решимость и большие долгосрочные инвестиции, чтобы стать семейным бизнесом, таким как Maersk Line. Роль государства — управлять тем, как чтобы рынок развивался быстро и здорово», — сказал морской эксперт Хо Ким Лан.

По расчетам ожидается, что на этап 1 потребуется затратить около 1,5 млрд. долл. США; при этом 1 млрд. долл. США предназначен для инвестиций в строительство новых судов или покупку старых судов в возрасте до 10 лет, а 0,5 млрд. долл. США - для покупки контейнеров в лизинг. Особое внимание уделяется инвестициям в приобретение контейнеров для удовлетворения потребностей в перевозке замороженных и пищевых продуктов, фруктов и т. д.

Наряду с этим должна быть политика поощрения обучения и освобождения от подоходного налога с населения для привлечения вьетнамских членов экипажа к работе на борту в течение определенного периода времени; позволить нанимать иностранных членов экипажа для работы на судах, плавающих под вьетнамским флагом, чтобы обеспечить проактивность и гибкость судовладельцев при подаче заявок, когда суда работают в глобальном масштабе...