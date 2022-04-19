Фото: VNA

18 апреля культурный форум на тему «Развитие культурных традиций народностей в построении культурной среды» состоялся в Деревне культуры и туризма вьетнамских народностей в районе Шонтэй в пригороде Ханоя.

На форуме ученые и культурологи высказали мнения по ряду вопросов, таких как развитие культурных традиций, создание культурной среды. Мнения и доклады на семинаре подчеркнули красоту и важность национальной культуры в процессе построения современной культурной среды.

Во Вьетнаме насчитывается 54 народности, каждая из которых имеет свои культурные традиции. Однако у народностей множество схожих ценностей, которые становятся общими культурными ценностями страны.