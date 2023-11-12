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Развитие круизного туризма во Вьетнаме
С начала 2023 года Вьетнам принял ряд международных круизов. Деятельность крупнейших мировых круизных компаний, таких как Royal Caribbean Cruise Lines, Resort World Cruises, также способствует развитию туристических маршрутов в Азиатско-Тихоокеанский регион. Благодаря чему во Вьетнам приезжает множество международных круизов высокого класса с тысячами пассажиров за рейс.
Совсем недавно корабль Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean Cruise Lines с более чем 4000 международными гостями пришвартовался в порту Фуми, провинция Бариа-Вунгтау. С сегодняшнего дня и до конца 2023 года эта круизная линия привезет во Вьетнам тысячи иностранных туристов. Джессика Редфорд, директор по внешним связям Royal Caribbean, сообщила, что в следующем году количество вьетнамских морских портов, в которые заходят их круизы, будет увеличено до 3 вместо 2, как в этом году.
Рынок круизного туризма Вьетнама демонстрирует положительные признаки роста благодаря увеличению числа иностранных посетителей. Руководитель Главного туристического управления Вьетнама Нгуен Чунг Кхань отметил, что островной туризм является одним из основных туристических продуктов Вьетнама. Правительство Вьетнама уделяет внимание развитию круизного туризма. В настоящее время инфраструктура многих морских портов в таких местах, как Сайгон, Нячанг, Куинён, Тиенша модернизирована.
Кроме того, Вьетнам располагает рядом глубоководных портов, способных удовлетворить потребности в швартовке крупнейших круизных судов, включая международный пассажирский порт Халонг (провинция Куангнинь), Чан Май (Тхыатьен-Хюэ), Тиенша (Дананг), Дам Мон, Нячанг (Кханьхоа). «Вьетнам имеет все шансы стать долгосрочной и частой остановкой для туристов, путешествующих по Азии и Юго-Восточной Азии», – подчернкул Нгуен Чунг Кхань.
По оценкам экспертов, островной туризм составляет около 70% туристической индустрии Вьетнама. Последние месяцы 2023 года – это пик сезона международного туризма. У страны еще есть ряд возможностей для превышения целевого показателя роста в этом году, а также для развития круизного туризма.