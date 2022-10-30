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Развитие Канжо как прибрежного туристического города
Для достижения вышеуказанной цели партийный комитет Хошимина определяет управление, охрану и устойчивое развитие экосистемы мангровых лесов Канжо - мирового биосферного заповедника. В частности, эффективно отмечается важность реализации стратегии устойчивого развития мангрового биосферного заповедника Канжо на период 2021-2030 гг. с перспективой на период 2030–2040 гг., чтобы Канжо стал образцом гармонии между сохранением биоразнообразия, биологическими, природными экосистемами и улучшением средств к существованию, качества жизни сообществ, «зеленым» и устойчивым экономическим ростом.
«Необходимо диверсифицировать продукты, цепочки продуктов и направления многих уникальных продуктов земли Канжо, при этом основными столпами должны быть туризм, экология и оздоровление; соединить местность с международными туристическими маршрутами через международный пассажирский порт Сайгон–Вунгтау; оказывать поддержку реализации инвестиционного проекта по расширению морской туристической городской зоны Канжо в соответствии с утвержденным планом. Властями поставлена цель, чтобы общее количество туристов в Канжо в период 2021-2030 гг. достигло 49 млн., при среднем темпе роста 12,5% в год», - говорится в постановлении.
Открыть «туристическую золотую жилу»
Расположенный примерно в 50 км от центра Хошимина, Канжо является единственным районом Хошимина, окаймленным морем с четырех сторон, представляя собой изолированный остров. Это зона мангровых зарослей, составляющая 56,7% площади местности, и которая входит в состав уникальной мангровой экосистемы Вьетнама, богатой флорой и фауной, признанной ЮНЕСКО первым в мире «биосферным заповедником». С 2005 года Канжо ориентируется на развитие экологического туризма, но пока этот островной уезд все же остался «спящей красавицей».