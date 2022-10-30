Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Развитие Канжо как прибрежного туристического города

Хошимин официально издал собственную резолюцию по развитию туризма для совершения прорывы в экономике уезда Канжо, рассчитывая создать импульс для жизни, экономики и общества. Соответственно, к 2030 году Канжо в основном станет качественным городом-курортом с экотуризмом и региональной конкурентоспособностью. Цель состоит в том, чтобы увеличить среднюю общую стоимость продукции района в период 2021-2030 гг. на 20,7% в год. К 2030 г. доля услуг составит 74,7% от общей стоимости продукции; доход на душу населения достигнет 182 млн. донгов на человека в год; доля освещенных городских дорог достигает 100%; показатель использования общественного транспорта в районе с использованием экологически чистой энергии составит 100%.

Для достижения вышеуказанной цели партийный комитет Хошимина определяет управление, охрану и устойчивое развитие экосистемы мангровых лесов Канжо - мирового биосферного заповедника. В частности, эффективно отмечается важность реализации стратегии устойчивого развития мангрового биосферного заповедника Канжо на период 2021-2030 гг. с перспективой на период 2030–2040 гг., чтобы Канжо стал образцом гармонии между сохранением биоразнообразия, биологическими, природными экосистемами и улучшением средств к существованию, качества жизни сообществ, «зеленым» и устойчивым экономическим ростом.

«Необходимо диверсифицировать продукты, цепочки продуктов и направления многих уникальных продуктов земли Канжо, при этом основными столпами должны быть туризм, экология и оздоровление; соединить местность с международными туристическими маршрутами через международный пассажирский порт Сайгон–Вунгтау; оказывать поддержку реализации инвестиционного проекта по расширению морской туристической городской зоны Канжо в соответствии с утвержденным планом. Властями поставлена цель, чтобы общее количество туристов в Канжо в период 2021-2030 гг. достигло 49 млн., при среднем темпе роста 12,5% в год», - говорится в постановлении.

Открыть «туристическую золотую жилу»

Расположенный примерно в 50 км от центра Хошимина, Канжо является единственным районом Хошимина, окаймленным морем с четырех сторон, представляя собой изолированный остров. Это зона мангровых зарослей, составляющая 56,7% площади местности, и которая входит в состав уникальной мангровой экосистемы Вьетнама, богатой флорой и фауной, признанной ЮНЕСКО первым в мире «биосферным заповедником». С 2005 года Канжо ориентируется на развитие экологического туризма, но пока этот островной уезд все же остался «спящей красавицей».

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Постоянный комитет НС дал комментарии по двум законопроектам

Постоянный комитет НС дал комментарии по двум законопроектам

29 октября в здании НС состоялось заседание Постоянного комитета НС, на котором были даны комментарии о сборе мнений депутатов НС и внесении поправок в проект Закона о медицинском осмотре и лечении (с изменениями) после обсуждения законопроекта депутатами НС на 4-й сессии Национального собрания XV созыва.
ПОДРОБНЕЕ

Top